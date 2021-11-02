أوروبا تتعهد بتقديم 5 مليارات دولار حتى 2027 لمكافحة تغير المناخ

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن يقدم الاتحاد الأوروبي 5 مليارات دولار إضافية حتى عام 2027 لمواجهة تداعيات التغير المناخي، مشددة على ضرورة تخصيص تمويلات أكبر لمساعدة الدول الأكثر هشاشة للتكيّف على متطلبات مكافحة التغير المناخي.

أوروبا لن تدخر جهدا لتصبح أول قارة محايدة مناخيا

وقالت فون دير لاين -في كلمتها بأعمال الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ في جلاسكو، والتي نشرتها المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي صباح اليوم الثلاثاء، إنّ أوروبا لن تدخر أي جهد لتصبح أول قارة محايدة مناخيا، ولكن في مؤتمر الأطراف هذا، يجب علينا جميعًا تسريع سباقنا نحو الوصول إلى هدف صافي انبعاثات كربون صفرية، وعلينا أيضا أن نقدم التزامات قوية لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.

27 مليار دولار لتمويل قضايا المناخ في 2020

وتابعت: «نحن بحاجة إلى عمل حقيقي خلال هذا العقد، نحتاج إلى الاتفاق على إطار عمل قوي من القواعد، على سبيل المثال لجعل أسواق الكربون العالمية حقيقة واقعة، كذلك، علينا تعبئة التمويل المناخي المطلوب لدعم البلدان الضعيفة للتكيف على تداعيات تغير المناخ، وسيُسهم الاتحاد الأوروبي في ذلك بشكل كامل».

ولفنن إلى أنّ برنامج فريق أوروبا التابع للمفوضية أنفق في عام 2020 نحو 27 مليار دولار لتمويل قضايا المناخ، حتى أصبح بمثابة أكبر مزود لتمويل قضايا المناخ في العالم.