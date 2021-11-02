استقرار سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري

شهد سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنية المصري استقرارا صباح اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2022، في البنك المركزي وجميع البنوك المصرية.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي في مصر لدى البنك المركزي المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

كما استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. كما سجل في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وفي بنك مصر استقر سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

قرض بـ3 مليارات دولار

يذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.

تثبيت سعر الفائدة

ومن ناحية أخرى قررت لجنة السياسة النقدية البنك المركزي، في اجتماعها الأسبوع الماضي، تثبيت أسعار الفائدة، والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 8.25%، و9.25% على الإقراض لأجل ليلة واحدة.

التثبيت للمرة الثامنة

وبعد قرار اليوم بالتثبيت، تُعد هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يُثبّت فيها البنك المركزي أسعار الفائدة، وجاء القرار وفقا لتوقعات المحللين.

وأرجع محللون ذلك إلى ارتفاع التضخم، والحاجة إلى الحفاظ على العوائد المرتفعة لأدوات الدين المصرية، وسط توقعات باستمرار البنك المركزي على التثبيت حتى نهاية العام الجاري.

يذكر أن أسعارالعملات الأجنبية شهدت تذبذبا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض بسبب انتشار جائحة كورونا، ما أدى إلى تأثر أغلب اقتصاديات الدول في العالم بشكل عام، خاصة بعد عمليات الإغلاق التي شهدتها الدول من تعاملات تجارية واقتصادية.