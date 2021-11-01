سعر الريال السعودي اليوم يواصل استقراره أمام الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين، الموافق 1 نوفمبر 2021، مستويات مستقرة أمام العملة المحلية في أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليسجل سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بسحب أسعار العملات المعلنة من البنك المركزي المصري أمس الأحد.

ووفقًا لآليات العرض والطلب، يحدد سعر صرف الريال السعودي في مواجهة العملة الوطنية، وذلك بعد العمل بسياسة تحرير أسعار الصرف بنهاية عام 2016.

وتهتم «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني بمتابعة سعر الريال أمام الجنيه في عدد من البنوك الرئيسية، حيث سجلت الآتي:

سعر الريال السعودي اليوم

يتداول سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، بفروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

بنك مصر

ويعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه، عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بفروع ثاني أكبر البنوك الحكومية؛ بنك مصر.

بنك الإسكندرية

فيما يباع سعر الريال أمام الجنيه، بفروع بنك الإسكندرية، عند 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

بنك HSBC

فيما أظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع بنك «اتش إس بي سي»، سعر العملة السعودية أمام نظيرتها المصرية عند 4.17 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

ولا يزال سعر الريال السعودي أمام الجنيه يتداول عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بفروع الشركة المصرية للصرافة التابعة لبنك مصر.

أعلى سعر شراء ريال سعودي في مصر

وبداخل فروع أكبر مصرفيين حكوميين من حيث الأصول، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، يعرض سعر الريال أمام الجنيه عند أعلى سعر شراء؛ 4.18 جنيه.

أدنى سعر شراء ريال سعودي في مصر

وعند 4.04 جنيه، يُعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند أقل سعر شراء بالسوق المحلي، في فروع المصرف المتحد، صباح اليوم الإثنين.