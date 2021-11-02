الزراعة: مناخ مصر الأكثر استقرار على مستوى العالم «فيديو»

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة بوزارة الزراعة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقمة المناخ بجلاسجو، تضمنت رسائل عديدة، فيما يتعلق بالتغيرات المناخية.

النشاط الصناعي سبب احتباسا حراريا

وتحدث رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد، وجومانا ماهر، عن أسباب التغيرات الصناعية، مشيرًا إلى أن النشاط الصناعي المكثف نتج عنه الغازات الحرارية والأدخنة والملوثات، وأدى لتركيزها في الغلاف الجوي الذي تسببت فى الاحتباس الحراري.

أفريقيا تأثرت أكثر من الدولة المتسببة في الاحتباس

وذكر «فهيم» أن مناخ مصر جزء من مناخ حوض البحر المتوسط، وهو من أكثر مناخات العالم استقرارًا، ولكن هذا المناخ تغير بمقدار موقعه الجغرافي، متابعا:«لو بالعدل، فإن الدول الصناعية تتحمل كل الأضرار بسبب التغيرات المناخية، ومصر وأفريقيا متأثرين بنسبة أكبر من الدول المتسببة في الظاهرة».

المناخ هو متوسط حالة الطقس لفترة طويلة

وأوضح «فهيم» أن هناك فارق بين المناخ والطقس، مشيرًا إلى أن المناخ هو متوسط حالة الطقس لفترة طويلة، مشددًا على أن البنية التحتية للطرق الجديدة اهتمت بمراعاة التغيرات المناخية والأمطار.

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، أن مصر تساهم في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري بـ 5 أضعاف المطلوب منها، لكن الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لا تساهم بدورها المطلوب منها.