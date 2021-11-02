الصور الأولى لـ محمد هنيدي من مسرحية سلام مربع.. يشبه لوك عندليب الدقي

قدّم الفنان محمد هنيدي، العرض المسرحي الأول لـ «سلام مربع»، مساء أمس الاثنين، ضمن فاعليات موسم الرياض، حيث شهد العرض حضور عدد كبير من الجمهور، على مسرح «بكر الشدى» في الرياض، حيث يُجسد «هنيدي» في العرض دور مطرب شعبي، يشبه إلى حد كبير دوره في فيلم «عندليب الدقي».

محمد هنيدي مشروع مطرب في سلام مربع وعندليب الدقي

وكشفت الصفحة الرسمية لموسم الرياض، عن الصور الأولى من العرض، حيث ظهر محمد هنيدي بنفس الـ«لوك»، الذي سبق وظهر به في فيلم «عندليب الدقي»، عام 2008، باستثناء لون البذلة فقط، حيث كان يهوى الغناء أيضًا في هذا العمل، وقدّم شخصية مشروع مطرب بشكلٍ كوميدي.

أبطال مسرحية سلام مربع لـ محمد هنيدي

مسرحية «سلام مربع»، من بطولة محمد هنيدي، وأيتن عامر، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وميرنا نور الدين، تصميم استعراضات نادين، وكلمات الأغاني لـ أيمن بهجت قمر، وموسيقى وألحان عمرو مصطفى، وهي من تأليف وإخراج خالد جلال.

قصة مسرحية سلام مربع لـ محمد هنيدي

وتدور أحداث مسرحية «سلام مربع»، في إطار اجتماعي مليئ بالمواقف المضحكة، حول قصة المغنى «سيد» وصراعه مع المجتمع في محاولته بلوغ الشهرة وكسب الأموال للزواج من حبيبته، ومن المُقرر تقديم العرض مرة أخرى يوم 6 نوفمبر.

محمد هنيدي يروج لمسرحية سلام مربع بشكلٍ كوميدي

وكان الفنان محمد هنيدي، قد روج لمسرحية «سلام مربع»، قبل أيام، وبشكلٍ كوميدي، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو له من فيلم «عندليب الدقي»، وهو يُغني في أحد الأفراح، مُعلقًا عليها بقوله ساخرًا: «أخيراً هحقق حلمي وأبقى مطرب عالمي.. جايلك يا عمرو».