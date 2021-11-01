أسعار الغاز الطبيعي تنخفض مع بداية الخريف

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 16% منذ أن بلغت أعلى مستوى لها في 13 عامًا، في وقت سابق من هذا الشهر، ما عكس بعض الارتفاع الذي أثار مخاوف من فواتير التدفئة الباهظة وتكاليف التصنيع المرتفعة في وقت ارتفاع الأسعار بالفعل.

التدفئة وراء التراجع

بداية الخريف الدافئة هي السبب وراء هذا التراجع، فقد تراكم الغاز في منشآت التخزين بشكل أسرع من المتوقع وقلص العجز الذي أثار مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار في فصل الشتاء وحتى النقص المحتمل، وفقاً لـ«وول ستريت جورنال».

تكاليف الغاز تتراجع

وتراجعت تكاليف الغاز النقي بنسبة 16% منذ أن تجاوزت 13 عامًا في وقت سابق من هذا الشهر، ما عكس بعضًا من الزيادة التي أثارت مخاوف من فواتير التدفئة الباهظة وأسعار التصنيع الأفضل في وقت كانت فيه تكاليف باهظة بالفعل.

وتشير التوقعات إلى أن تظل درجات الحرارة مرتفعة بشكل غير معقول حتى نوفمبر، وذكر علماء المناخ الفيدراليون يوم الخميس أن الطقس المحلية تتنبأ بشتاء ثاني على التوالي من درجات حرارة أعلى من المتوسط​​، بشكل ملحوظ في الجنوب والشرق.

المناخ مثالي في كثير من أنحاء البلاد

وقال توني سكوت، نائب رئيس تقييم الطاقة في وكالة البيانات المالية FactSet: "المناخ مثالي في كثير من أنحاء البلاد ، والمناخ المثالي لا يبشر بفعالية بالطلب على الغاز الطبيعي". "نحن نقوم بإغلاق الثقب بسرعة حول مدى سرعة سوق البنزين."

ثلث البنزين تمت إضافته إلى مخزونات المنازل

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الحيوية الأمريكية يوم الخميس، أن حوالي ثلث البنزين الإضافي عن المعتاد تمت إضافته إلى مخزونات المنازل في الأسبوع الأخير، وهو الأحدث في مجموعة من التراكيب الأسبوعية فوق المتوسط. المخزونات التي انتهت في أغسطس 7.7٪ بموجب أحدث مشترك هي في الواقع 4.2٪ سريعة ، استجابة لمعلومات تقييم التأثير البيئي.

العقود الآجلة للغاز

وأغلقت العقود الآجلة للغاز النقي يوم الخميس الماضي عند 5.115 دولار لكل مليون عنصر حراري بريطاني، هذا أقل من 6.312 دولارًا في 5 أكتوبر، والتي كانت أفضل قيمة إغلاق منذ أواخر عام 2008، قبل أن تغرق شركات التكسير بالبنزين الصخري السوق.