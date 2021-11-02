مهرجان سباحة الفراعنة للمياه المفتوحة ينعش الحركة السياحية بالغردقة

انطلقت فعاليات مهرجان سباحة الفراعنة للمياه المفتوحة بشواطيء مدينة الغردقة لمسافة 2 كيلو متر، بقيادة السباح المصري خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش والسبّاحة الأولمبية «شيروت حافظ»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتور خالد عناني وزير السياحة وهيئة تنشيط السياحة بقيادة عمرو القاضي، وذلك بالاشتراك مع أكبر هيئة دولية لسباحة المياة المفتوحة Global Swim Series فى كندا.

مسابقة سباحة لمسافة 2 كيلو متر

وبدأ السباحون الشباب والفتيات وعددا من الأجانب من جنسيات مختلفة وذوي الهمم، بتنفيذ سباق السباحة لمسافة 2 كيلو متر وفاز السباح الكندي «جيف»، بالمركز الاول وفازت بالمركز الثاني السباحة «إلينا جرين»، من دولة ايرلندا، والمركز الثالث كان من نصيب السباح المصري «محمد أبوالوفا»، والمركز الرابع للسباحة المجرية «ديانا توس».

بينما فاز السباح محمد الحسيني بالمركز الأول لذوي الهمم، كما فاز بباقي المراكز كلا من «عمر بركات والسباح يوسف علاء والسباح الانجليزي جورج ماريسون والسباح براين من انجلترا».

مسابقة سباحة لمسافة 5 كيلو

وأشار السباح خالد شلبي منظم المسابقة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن السباحين جاهزون لبدء فعاليات السباحة لمسافة 5 كيلو متر غدا الأربعاء، لافتا إلى أن المهرجان يهدف إلى تنوع المنتج السياحي واستقطاب الجنسيات الأجنبية لزيارة مصر، وفتح أسواق جديدة ودعم السياحة الرياضية وخاصة لذوي الهمم.

ولفت إلى أن السباحة الأمريكية «ديانا نياد»، ألقت محاضرة تحفيزية للسباحين لتشجيعهم، مشيرا إلى أن المصريين دائما ما يتخطون الصعاب وأن مصر مؤهلة تماما لاستضافة مسابقات وفعاليات دولية.

وكان منظمو المهرجان وجهوا الدعوة للنادي الأهلي، بعد النتائج الجيدة التي حققها سباحو النادي، في البطولات الإفريقية والدولية، وحصدهم العديد من الألقاب.

ويشارك في المهرجان أكثر من 500 سباح من مصر وأمريكا وكندا وأيرلندا، بهدف تنشيط السياحة الرياضية وخاصة لذوي الهمم.