لجنة مفاجئة من «الصحة» تتفقد فنادق الغردقة

تفقدت لجنة من وزارة الصحة عدداً من الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية وجودة الخدمات المقدمة، وذلك على خلفية واقعة حالات تسمم فندق الغردقة.

لجان من وزارة الصحة تجري زيارة مفاجأه لفنادق الغردقة

وكشفت مصادر طبية بمديرية الصحة في البحر الأحمر أن لجنة من وزارة الصحة وصلت إلى مدينة الغردقة، اليوم الاثنين، وأجرت عدداً من الزيارات المفاجئة شملت بعض الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، وجودة الخدمات المقدمة، وذلك على خلفية واقعة حالات تسمم فندق الغردقة.

شفاء السائحين وخروجهم من المستشفى

وأكد مصدر طبي لـ«الوطن» شفاء جميع السائحين من نزلاء فندق الغردقة، المصابين بالتسمم الغذائي، وتم التصريح بخروجهم من المستشفى الذي كانوا محتجزين فيه للعلاج، وتم نقلهم إلى أحد الفنادق البديلة.

وأصدرت النيابة العامة بياناً بشأن التحقيقات في إعياء 47 سائحاً بفندق في الغردقة، كما أصدرت وزارة السياحة والآثار قراراً بغلق الفندق، محل الواقعة، وإيقاف ترخيص مدير الفندق لمدة 3 أشهر.

حبس 3 مسؤولين بالفندق 4 أيام على ذمة التحقيقات

وباشرت النيابة العامة بالغردقة التحقيقات في الواقعة، وتم استدعاء 3 مسؤلين بالفندق، َوهم مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسؤول الجودة بالفندق، وكبير الطهاة، حيث تم الاستماع إلى أقوالهم، وأمر النائب العام بحبسهم لمدة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، في واقعة إعياء بعض السائحين بفندق بالغردقة.