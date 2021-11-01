احتفالات «الهالوين» بفنادق الغردقة.. ملابس مرعبة وأكلات مخيفة (صور)

احتفل مئات السائحين من مختلف الجنسيات بـ«عيد الرعب»، أو «الهالوين»، في غالبية الفنادق بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، حيث ارتدى السائحون ملابس تنكرية مرعبة، بالإضافة إلى وضع مكياج بأشكال مخيفة، في أجواء صنعت خصيصاً لهذه المناسبة.

واكتست طرقات الفنادق بديكور مرعب، وأبدع الشيفات في صنع مأكولات على البوفيه على هيئة أشكال مرعبة، وحلويات وتورتة على شكل هياكل عظمية وجماجم، وسط احتفال أوروبي خالص، تزامناً مع ليلة 31 أكتوبر من كل عام.

إطلالات مختلف للاحتفال بالهالوين في الغردقة

وأشار محمد حمدي، مدير عام أحد الفنادق السياحية المشاركة في الاحتفالات، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الاثنين، إلى أن فنادق الغردقة حرصت على إعداد احتفالات «الهالوين» بمشاركة السائحين من مختلف الجنسيات، حيث ظهر السائحون بإطلالات مختلفة، مقتبسة من بعض العادات الأوروبية القديمة، مؤكدا أن هذه الاحتفالات ينقلها السائحون إلى بلادهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يشكل خير دعاية لمصر والمدن السياحية المصرية.

فنادق البحر الأحمر تشهد انتعاشة سياحية

وقال عبد الرحيم الحونش، شيف عمومي بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، إنه تم إعداد مأكولات خصيصاً لهذه المناسبة، حيث أبدع الشيفات في رسم المأكولات بأشكال مرعبة، وتم عمل الحلويات والتورتة على أشكال هياكل عظمية.

وأضاف أن هذه الأجواء لاقت إعجاباً من السائحين، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواص، مما يساهم في تنشيط السياحة، لافتاً إلى أن فنادق البحر الأحمر تشهد انتعاشة سياحية من مختلف الجنسيات الأوروبية، الذين احتفلوا بهذه المناسبة، من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا وسويسرا وبولندا ورومانيا وبلغاريا وفرنسا والتشيك وألمانيا َورسيا.

مشاركة السائحين الأجانب احتفالات الهالوين

وأوضح سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق تحرص دائماً على مشاركة الأجانب احتفالاتهم، التي تتزامن مع توقيت قضاء إجازتهم بمصر، وذلك كنوع من الدعاية وتنشيط السياحة.

جاءت احتفالات «الهالوين» مع احتفال المسيحيين بعيد يوم جميع القديسين في أوروبا، نهاية شهر أكتوبر من كل عام، ويعتبر «الهالوين»، أو عيد الرعب، احتفالاً عالمياً تُغلق فيه الدوائر الرسمية في الدول الغربية، وتشمل الأنشطة المرافقة للاحتفالات الخدع التصويرية وارتداء الملابس الغريبة والأقنعة، وتعرض التلفزيونات ودور السينما بعض أفلام الرعب، كما تروى القصص عن جولات الأشباح في الليل.