أخبار البحر الأحمر: شفاء مصابي فندق الغردقة وخروجهم من المستشفى

شهدت محافظة البحر الأحمر، عددا من الأحداث الهامة خلال الساعات القليلة الماضية، أهمها شفاء نزلاء فندق الغردقة من المصابين بحالات الإعياء وخروجهم من المستشفى، ونقلهم إلى أحد الفنادق البديلة، كما احتفل مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمجان بالغردقة، بتخروج 5 متعافين جدد، وذلك ضمن خطة المركز في الانتهاء من تعافي عدد من نزلاء المركز كل فترة لعلاج إدمان المخدرات.

تعافي نزلاء فندق الغردقة ونقلهم إلى فندق بديل

كشفت مصادر طبية بالغردقة، لـ «الوطن»، عن خروج عدد من السائحين من نزلاء فندق الغردقة المصابين بحالات الإعياء بعد أن تماثلوا للشفاء، وتم السماح بخروجهم من المستشفي الذي كانوا محتجزين فيه للعلاج، ونقلهم إلى أحد الفنادق البديلة.

وأصدرت جهات التحقيق، بيانًا صحفيًا بشأن التحقيقات في إعياء 47 سائحًا بفندق في الغردقة بـ محافظة البحر الأحمر، كما أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارا بغلق الفندق محل الواقعة، وإيقاف ترخيص مدير الفندق لمدة 3 أشهر.

مركز العزيمة يحتفل بتخروج متعافين جدد

واحتفل مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمجان بالغردقة، وهو الرابع من نوعه على مستوى الجمهورية، بخروج 5 متعافين جدد، وذلك بعد الانتهاء من فترة علاجهم بالمركز وخضَوعهم لكل الجلسات الطبية والنفسية، وتحقيق نتائج كبيرة، خاصة مع اهتمام الأسرة. ليتعافوا تماما ويصبحوا مؤهلين لممارسة الحياة الطبيعية والانخراط في سوق العمل.

ويتبع مركز العزيمة، رئاسة مجلس الوزراء تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، وهو يعالج من إدمان المخدرات بالمجان، ضمن خطة الدولة في توفير رعاية صحية َوحياه كريمة للمواطنين طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

طقس معتدل بمدينة الغردقة

وساد الغردقة طقس معتدل وشمس ساطعة واستقرار في الأحوال الجوية وهدوء في حركة الأمواج، مما ساهم في تنشيط السياحة، كما شهدت الرحلات البحرية نشاطا كبيرا، وأبحرت أعداد كبيرة من اللنشات السياحية إلى الجزر البحرية بالغردقة.