أحكام تأديبية لـ12 مسئولًا سابقًا في عملية إصلاح لودر وسيارة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية اتهام 12 مسئولًا سابقًا بمركز ومدينة كفر صقر، لاتهامهم بترسية عملية إصلاح وعمل عمرة للودر وسيارة على الشركة الأعلى سعرًا دون الشركة الأقل سعرًا، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

مجازاة مدير المشتريات

وتضمن الحكم مجازاة كل من «إ.م» مدير المشتريات برئاسة مركز ومدينة كفر صقر، «م.م» مشرف عام على الحملة الميكانيكية وتحسين البيئة برئاسة مركز ومدينة كفر صقر، و«ع.ع» و«م.ع» باحثي قانونيين، بالخصم 45 يومًا من راتب كل منهم.

وخصمت أيضًا أجر 30 يومًا من راتب كل من «إ.م» نائب رئيس مركز ومدينة كفر صقر، «س.أ» فني تشغيل بالحملة الميكانيكية بالمركز، «م.ع» باحث قانوني، «م.س» نائب رئيس مركز ومدينة كفر صقر، «ه.ع» و«م.إ» مشرفين بالحملة الميكانيكية بذات المركز.

الخروج على مقتضى الوظيفة

كما خصمت أيضًا أجر 15 يومًا من راتب «ع. ا» مدير الشؤون المالية والإدارية بمركز ومدينة كفر صقر، ووجهت عقوبة التنبيه للمحال «أ.ا» مدير الحسابات برئاسة مركز ومدينة كفر سابقًا.

الواقعة تعود لعام 2019 لأنهم في غضون عام 2019 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين من الأول حتى السابع، بوصفهم أعضاء لجنة البت لعملية إصلاح اللودر نيوهولاند، وافقوا على ترسية عملية عمرة اللودر نيوهولاند على إحدى شركات الصيانة والإصلاح بإجمالي (138510) جنية، وعدم ترسيتها على شركة آخرى مقدمة العرض الأقل سعراً بقيمة (75000) جنية دون مقتضى.

كما سلم المتهمين أمر التوريد للشركة المذكورة لتوريد الأصناف المتعاقد عليها بدون تاريخ ، ودون تحديد بداية التوريد وإصدار أمر التوريد قبل العقد بـ4 أيام دون تجميع وعمل كشف التفريغ للعروض المقدمة لتلك العملية قبل الترسية بالمخالفة للقانون.

كما نُسب المخالفون الأول والثاني والثالث والرابع والثامن والتاسع والعاشر، بوصفهم أعضاء لجنة البت لعملية إصلاح السيارة، وافقوا على ترسية عملية صيانة السيارة للصيانة والإصلاح بإجمالي مبلغ (46740) جنية، وعدم ترسيتها على شركة أخرى مقدمة العرض الأقل سعراً بمبلغ (44726) جنية، وأضافوا 14% قيمة الضريبة المضافة على العرض المقدم من الشركة الأعلى سعرًا، بالرغم من أن العرض المقدم من الشركة موضح به أن الأسعار شاملة قيمة الضريبة المضافة بالمخالفة للقانون.

ونُسب للمحال 11 و 12، اعتمدوا مستندات الصرف الخاصة بالعمليتين عمرة اللودر نيوهولاند w190b، والسيارة النصر (70030) محافظة بالرغم من عدم إتباع الإجراءات الصحيحة حال تنفيذ العمليتين من جانب أعضاء لجنتي البت.