مستجدات لقاح كورونا.. تطعيم الأطفال بـ«فايزر» وجرعات لـ17 مليون مصري

قدّم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة؛ عرضا بشأن آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وجهود مواجهته، وما يتعلق بموقف توريد وتصنيع اللقاحات المضادة له، وتلقي المواطنين لهذه اللقاحات، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

الحكومة تدعو المواطنين لتلقي لقاح كورونا

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين، إلى سرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خاصة أنّ الدولة وفرت ملايين الجرعات من مختلف اللقاحات المعتمدة لمواطنيها خلال الفترة الماضية، بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما وفرت الاعتمادات المالية اللازمة للحصول على اللقاحات من مختلف المصادر بعد اعتمادها، ما أسهم في حصول عدد كبير من المواطنين عليها، موضحا أنّه جرى تطعيم موظفي الجهاز الإداري للدولة تقريبا.

منع دخول من لم يتلق لقاح كورونا للجامعات

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّه جار حاليا التوسع في تخصيص مراكز لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، سعيا لاستكمال تطعيم المواطنين بتلك اللقاحات، مشددا على أنّه سيتم تفعيل القرار، الذي سبق وأصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الحالي، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يُجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ مؤشرات وضع الإصابات والوفيات الأسبوعي عالميا وفقا لآخر تقرير وبائي لفيروس كورونا صادر من منظمة الصحة العالمية في 31 أكتوبر الماضي، لفتت إلى أنّ نسبة التغير في عدد الإصابات على المستوى العالمي وصلت إلى 1.6%، وفي الوفيات وصلت إلى 1.8%، كما أورد التقرير حصرا بالدول التي سجلت معدلات مرتفعة في حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

424 مستشفى لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي

وتطرق عبدالغفار خلال العرض، إلى الموقف الحالي لحركة الإشغال بمستشفيات الفرز والعزل على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنّ عدد المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وصلت إلى 424 مستشفى سواء كانت تابعة لوزارة الصحة، أو الجامعية منها، وتضم 21468 سريرا داخليا، و5749 سرير رعاية مركزة، و2517 جهاز تنفس صناعي.

وعن الموقف الحالي لتعاقد وتوريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، جدد الوزير الإشارة إلى أنّ إجمالي عدد الجرعات التي تم توريدها بلغ أكثر من 72 مليون جرعة، وجرى استهلاك نحو 39 مليون جرعة منها، وإجمالي عدد الجرعات المتاحة الآن نحو 34 مليون جرعة، تكفي لتطعيم نحو 17 مليون مواطن.

وتوقع عبدالغفار، توريد أكثر من 26 مليون جرعة أخرى من مختلف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتعاقد عليها، ليصل إجمالي ما تم توريده لنحو 99 مليون جرعة، حيث وصل بالفعل أكثر من مليوني جرعة من لقاحي سينوفاك وأسترازينيكا مطلع الشهر الحالي، وجار استقبال باقي الجرعات من مختلف اللقاحات على مدار الشهر الحالي، كما أنّ معدل التطعيم اليومي حاليا يصل لنحو 500 ألف جرعة، بين الأولى والثانية.

تطعيم الأطفال من 15 عاما بلقاح فايزر

ونوّه الدكتور خالد عبدالغفار، بأنّه سيتم خلال ساعات، إعلان آليات بدء تطعيم الفئة العمرية من ( 15 – 18) عاما بلقاح فايزر، الذي تتوافر منه حاليا نحو 8 ملايين جرعة، معلنا أنّه اعتبارا من يوم 15 نوفمبر الحالي لن يُسمح بدخول الجامعات لمن لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس، كما تناول الوزير ما تم لإطلاق تطبيق جواز السفر الصحي المصري، وما يتعلق باستخراج شهادة التطعيم وQR Code للمسافرين.