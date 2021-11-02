20 معلومة عن حادث الإسماعيلية.. القاتل مدمن والضحية أب مريض كبد

بدأت أجهزة التحقيق سماع أقوال الشهود وفحص ومراجعة فيديوهات الجريمة البشعة التي شهدها شارع طنطا بالإسماعيلية ظهر أمس الاثنين، واستعلمت جهات التحقيق عن التاريخ المرضي للمتهم، واستمعت لأقوال الشهود وأسرة المجني عليه.. وتنشر الوطن 20 معلومة عن حادث الإسماعيلية.

1- جريمة الإسماعيلية وقعت ظهر أمس الاثنين، وعلى مرأى ومسمع من سكان تقاطع شارع البحري مع شارع طنطا بوسط المدينة.

2- ظهر في أكثر من مقطع فيديو نشره الأهالي، شابًا يرتدي ملابس سوداء يطعن آخر بسكين بوسط الشارع، وظل يسدد له ضربات متتالية على رقبته بساطور كبير.

3- ضربات القاتل استمرت لأكثر من 5 دقائق على رقبة الضحية، واستمر إلى أن فصل الرقبة عن الجسد باستخدام سكين صغيرة الحجم، بحسب شهود العيان.

تفاصيل جريمة حادث الإسماعيلية

4- بعد أن فصل القاتل رقبة ضحيته ظل واقفًا لثوان ينظر للمارة ويهددهم، ثم أخذ الرأس وسار بها لأمتار في الشارع، ووضعها بعد ذلك في كيس بلاستيك أسود اللون، وحملها بيده وفي الأخرى الساطور الكبير.

5- خلال سير القاتل بوسط الشارع ممسكًا الساطور والكيس الأسود الذي به رأس الضحية، ظل يهدد الأهالي لمنعهم من الاقتراب منه، وخلال مرور أحد كبار السن بجواره ضربه القاتل على ظهره بالسكين دون أي سبب، ما أثار غضب الأهالي والمارة.

6- تجمع الأهالي على المجرم وأحاطوا به وقذفوه بالحجارة وسحلوه حتى سلموه للشرطة، بعد أن أصاب منهم 4 أفراد نقل أحدهم للعناية المركزة إثر طعنه بالصدر، بينما وضع آخرون بطانية على الجثة، وعمل كردون حولها لحين وصول رجال الأمن.

أقوال شهود العيان

7- بعض الأهالي وشهود العيان ذكروا لـ«الوطن»، أن القاتل دافع عن نفسه أمامهم بعد إمساكه، لافتًا إلى أن ما دفعه لارتكاب جريمته أن الضحية اغتصب والدته وتحرش بأخته، وأنه حمل حقيبة مليئة بالأسلحة منها الناري.

8- انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمكان الحادث وعلى رأسهم اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، مع رجال النيابة العامة والبحث الجنائي، وأغلقوا المنطقة بالكامل؛ لحين حصولهم على عينات الدماء وتفريغ كاميرات المراقبة بالشارع واستجواب الشهود.

نتائج التحريات

9- التحريات والتحقيقات الأولية أكدت أن القاتل «عبد الرحمن نظمي» مهتز نفسيًا، وسبق له الإيداع في مصحة لعلاج الإدمان لتعاطيه مخدر «الشابو»، وكان يعمل بمحل موبيليا تابع لشقيق الضحية، وهو ما أكدته وزارة الداخلية في بيانها الرسمي.

10- «حسن صديق» شقيق المجني عليه، قال إن شقيقه كان خرج لشراء الإفطار والخبز لأسرته، والذين علموا بمقتله بعد إبلاغ الأهالي لهم: «أبوه طلب منه يشتري له عيش وراح بالتروسيكل، وقابل القاتل في الشارع».

مفاجأة في علاقة شقيق الضحية بالقاتل

11- شقيق الضحية أكد أن الجاني كان يعمل معه وشقيقه الأكبر في بيع الموبيليا: «كنا بنعتبره واحد مننا»، ولكنه لم تربطه أي علاقة بشقيقهم المجني عليه، فيما طالب نجل المجني عليه بسرعة القصاص لوالده: «ليه أبويا يتدبح قدام الناس ويحصل فيه كده».

12- المجني عليه أب يدعى أحمد صديق، عمره 52 عامًا ومصاب بالكبد، ويعول 7 أبناء أصغرهم عمره 5 سنوات، ويعمل ببيع الدراجات الهوائية، ويجمع الأدوات القديمة بـ«التروسيكل» ويبيعها، بحسب شقيقه، الذي أكد أن أخيه الآخر والأكبر يُعتبر «مربي» القاتل.

أسرة الضحية ترفض العزاء لحين القصاص

13- أسرة الضحية أكدت عدم تلقيهم العزاء قبل تحقيق القصاص من القاتل، بحسب ما ذكره شقيق المجني عليه، موضحًا أن ما يثير استغرابه أن أخيه لم يكن على علاقة بالقاتل.

14- شقيق الضحية ذكر بعد ذلك أن القاتل يبيع ويتعاطى المخدرات وليس مختل نفسيًا، وأنه اعترض طريق أخيه وقتله بهذه الطريقة البشعة دون سبب أو وجود أي خلافات أسرية.

15- القتيل كان يعمل في سمكرة السيارات طوال عمره، ولكن بعد مرضه بالكبد وعدم قدرته على بذل مجهود بجانب قلة العمل؛ اضطر للعمل في صيانة الدراجات الهوائية، وبيع المستلزمات القديمة على «التروسيكل».

16- شقيق الضحية ذكر أن أخيه لديه 3 بنات من أصل 7 أبناء، وأنه كان يبتعد عن أي مشكلات حتى العائلية منها.

17- النيابة العامة في الإسماعيلية تستكمل التحقيقات اليوم الثلاثاء، بعد إلقاء القبض على المتهم بحادث الإسماعيلية، بجانب الاستماع لأقوال شهود العيان، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان.

خطورة مخدر «الشابو»

18- مخدر «الشابو» الذي يتعاطاه المتهم يعد من أخطر أنواع المخدرات لتأثيره المباشر على الجهاز العصبي، وهو عبارة عن مادة كيميائية تتسبب في حدوث اضطرابات وضلالات لمتعاطيه، بحسب ما ذكره الأطباء المتخصصون.

19- بعض الأهالي أكدوا أن القاتل «عبدالرحمن» وشهرته «دبور» كان يعمل بائع سمك منذ شهرين، وطُرد من العمل بسبب تعاطيه المواد المخدرة، إذ كان دائمًا يردد عبارات وطلاسم غير مفهومة، ما جعل البعض يظن أن «ملبوس بالجن».

20- المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة حادث الإسماعيلية، في بيان له أمس.