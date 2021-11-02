محافظ أسيوط: البداري الأفضل في إنجاز ملف التقنين

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن مركز البداري يُعد من أفضل المراكز على مستوى المحافظة في ملف التقنين، من حيث تحرير أكبر عدد من العقود، وتنفيذ أكبر قدر من المعاينات والتسعير لأراضي أملاك الدولة، مقدماً الشكر والتقدير لرئاسة المركز، وأضاف أنه سيتم تكريم المسئولين عن المنظومة، وعلى رأسهم رئيس المركز، ومنحهم نوط الامتياز ومكافآت مادية، تقديراً لجهودهم وتحقيق إنجاز في هذا الملف الهام، لافتاً إلى اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمنظومة أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب، وتنفيذ وتحقيق الهدف من منظومة التقنين، وفقاً للقانون وبناءً على الإجراءات والقرارات الخاصة بها.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسيوط مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى المحافظة، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس شاكر، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شوقي، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد طه، مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة.

البداري أفضل مركز على مستوى المحافظة في ملف التقنين

وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع، أن الوحدات المحلية التي حلصت على المراكز المتقدمة في منظومة التقنين، هي البداري وساحل سليم والقوصية، من حيث إنجاز معدلات الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وتسهيل الإجراءات على المواطنين وتحرير العقود، مؤكداً أنه سيتم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب لتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهود، لإنجاز أفضل معدلات في منظومة التقنين.

الغنايم والفتح وأبنوب الأقل فى معدلات التقنين

وأضاف اللواء عصام سعد أن أقل 3 مراكز في تنفيذ ملف التقنين هى الغنايم والفتح وأبنوب، مشدداً على رؤساء المراكز بضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل وتحسين وزيادة معدلات الأداء في المعاينات والتسعير وتحرير العقود وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مؤكدا إنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون في هذا الملف العام لحصول المواطن والدولة على حقوقهم بناءاً على تكليفات الحكومة ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويعقد محافظ أسيوط اجتماعات دورية مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء لمناقشة مستجدات ملف التقنين، وحثهم على ضرورة الإسراع في تحرير العقود للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، ومضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي، والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق، وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.