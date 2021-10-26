محافظ أسيوط يواصل لقاءاته الحوارية بلقاء مع شباب القوصية (صور)

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءاته المستمرة مع الشباب، بعقد لقاء حواري بمركز شباب القوصية لتسليط الضوء على الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري ومناقشة المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ومدينة القوصية خاصة والمحافظة بصفة عامة وذلك ضمن اللقاءات والجلسات الحوارية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات ورؤية مصر 2030

كلمات الحضور في اللقاء الشبابي

بدأ اللقاء بالسلام الوطني وردد الحضور النشيد الوطني ثم القرآن الكريم ثم كلمة الترحيب لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والتي رحب فيها بالوزير المحافظ وجميع الحضور كما استعرض وكيل وزارة الشباب والرياضة خلال كلمته دور الشباب في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير الريف المصري معلنًا تكرار اللقاءات بناءًا على توجيهات المحافظ بصفة أسبوعية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب للمشاركة في تلك الملتقيات والجلسات الحوارية وتحقيق أكبر استفادة لهم موجهًا الشكر للوزير المحافظ على دوره البارز في دعم أعمال تطوير مراكز الشباب بقرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية.

عرض فني للطفلة الموهوبة سيلينا سمير

بدأت الفعاليات بعرض فني للطفلة الموهوبة سيلينا سمير لحصولها على جائزة الدولة التشجيعية للمبدع الصغير وذلك في مجال كتابة النص المسرحي ثم تقديم العرض الفني لطلاب مدارس القوصية وفقرة الشعر.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لافتًا إلى العمل بعدد 900 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 25 مليار جنيه منها أكثر من 153 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 15 مليار جنيه و9 محطات معالجة موزعة على مراكز المحافظة المختلفة فضلًا عن مراكز الخدمات الحكومية والمراكز الزراعية التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة.

وأكد المحافظ على استمرار عقد اللقاءات الشبابية بمختلف قرى ومراكز المحافظة لإتاحة الفرصة أمام الشباب والفتيات للمشاركة في تلك اللقاءات لافتًا إلى دعمه الكامل لمراكز الشباب بقرى ومراكز المحافظة وتبنيه للمواهب الشابة في مختلف الرياضات مشيرًا إلى الدعم الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة والشباب.