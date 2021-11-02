سحب الرخصة عقوبة الانتظار في «مكان ضلمة».. وقانوني: لمواجهة التعاطي

نصت تعديلات قانون المرور الجديد التي أقرها مجلس النواب أمس، على العديد من المحظورات، بينها «وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة» والتي حدد القانون عقوبتها بسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر.

قانون المرور الجديد

كما نص قانون المرور الجديد على أنّه حال العودة إلى الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب، وحال تكرار المخالفة بعد العودة تلغى الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي 3 سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً.

الوقوف في مكان مظلم

وقال محمد عكاشة، المحامي، إنّ فلسفة معاقبة من يقف في مكان مظلم دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الحمراء الخلفية، تقوم على أنّ من لا يلتزم بهذا البند يسعى إلى التخفي من شيء ما، موضحا أنّ لبّ العقوبة على هذه المخالفة يقوم على مواجهة جرائم بعينها، خاصة الأعمال المنافية للآداب وتعاطي المخدرات.

الأعمال المنافية للآداب

وأوضح عكاشة لـ«الوطن»، أنّه يجب إضاءة أنوار السيارة خاصة عند الدخول إلى كمين، لتوضيح هيئة ركاب السيارة، مضيفا: «شخصية المجرم مختلفة عن شخصية المواطن العادي، وإضاءة أنوار السيارة أمر يتعارض مع فكرة إن في جريمة، فإضاءة أنوار السيارة تعني أنّ لدى قائدها إدراك وشعور عكس من يتعمد إطفائها».

تعاطي المخدرات

وأضاف الخبير القانوني، أنّ من يتعمّد إطفاء أنوار السيارة مخطئ، ويجب على أي قائد مركبة يقف في طريق مظلم، إضاءة الأنوار الأمامية فضلا عن تشغيل الانتظار معا، موضحا أنّ هذا البند من المخالفات التي عاقب عليها قانون المرور الجديد يهدف لمواجهة جرائم كالأعمال المنافية للآداب وتعاطي المخدرات.

مخالفات قانون المرور الجديد

وتعددت المخالفات التي نص عليها قانون المرور الجديد وفقا لآخر تعديلات تم إقرارها، وأبرزها 11 مخالفة تعرض مرتكبها لـ سحب الرخصة لمدة لا تزيد عن شهر وهي:

مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.

مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها دون تصريح من إدارة المرور المختصة.

وجود خلل في العداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.

عدم توافر شروط الأمن والمتانة.

ثانيا: مخالفات عقوبتها سحب الرخصة لمدة من شهر إلى ثلاثة أشهر: