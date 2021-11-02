3 أزمات حسمها قانون المرور الجديد منها التوك توك وسن الترخيص

حسمت تعديلات قانون المرور الجديدة، عددًا من النقاط الهامة خلال مناقشات مجلس النواب، أمس الإثنين، منها موقف القانون من التوك توك، وكذلك السيارات الكثيرة المتروكة والمهجورة في الشوارع بالسنوات، وكذلك تنظيم سن إصدار رخص المركبات الآلية، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز النقاط التي حسمتها تعديلات الجديدة على القانون.

التوك توك خارج تعديلات قانون المرور الجديد

وتضمنت مواد تعديلات قانون المرور الجديد، توضيح موقف القانون وتقنين مركبة «التوك توك»، وذلك بعدما حسم ممثل الحكومة الجدل في جلسة البرلمان التي انعقدت أمس الإثنين، أنّ تعديلات قانون المرور لا تسري على التوك توك.

وأشار ممثل الحكومة في تلك الجلسة إلى نقطتين، الأولى حيث أنّه منذ 2017 يكون الترخيص من خلال الشركات المصنعة ولا يوجد ما يسمى ترخيصًا في وحدات المرور، والأمر الثاني أنّه منذ 2014 أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا بحظر استيراد قطاع الغيار من الخارج.

سن إصدار الرخصة

وحسمت تعديلات قانون المرور الجديدة، سن إصدار الرخصة، وكذلك نظام وشروط منح الرخصة، ونص القانون على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.

المركبات المهملة والمتروكة

وحسم تعديلات قانون المرور، أزمة المركبات المهملة والمتروكة في الشوارع، وهي الظاهرة التي كانت تؤرق المجتمع، خاصة في ظل وجود العديد من السيارات المهجورة والمهملة لسنوات في الشوارع، ونص مشروع القانون على تولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاضها، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

ونص القانون على انه لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان فإذا لم يتقدم مالك المركبة أومالك الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين يجوز بيع المركبة أو أنقاضها مع إعطاء المالك مهلة 3 أيام قبل البيع بعد إعلانه