مدير شبكة المنظمات الأفريقية لحقوق الإنسان يشكر السيسي لدعمه للمنظمة

عبر جلبرت سيبيهوجو، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأفريقية لحقوق الإنسان، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيهاته الكريمة للحكومة المصرية، بتقديم الدعم المالي اللازم للشبكة الأفريقية، من أجل العمل على تعزيز أنشطة الشبكة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودعم المؤسسات الأفريقية العاملة في المجال وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان في القارة الأفريقية.

سيبيهوجو: دعم مصر للمنظمات الأفريقية لحقوق الإنسان يدل على مكانة مصر داخل القارة

وأوضح سيبيهوجو: دعم مصر للمنظمات الأفريقية لحقوق الإنسان، يعبر بصدق عن مكانة مصر داخل القارة الأفريقية، وما توليه من اهتمام بالمؤسسات الوطنية، التي تعمل في مجال تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة اليوم، برئاسة مصر عبر شبكة زووم.

الشبكة تقدم المساعدة التقنية لكل المؤسسات الأعضاء

جدير بالذكر أن الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية المستقلة المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بأفريقيا، وتقدم الشبكة المساعدة التقنية والدعم لكل المؤسسات الأعضاء، لتعزيز قدراتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهام الحماية والتتبع والنهوض في مجال حقوق الإنسان على أكمل وجه.

وتعتمد رؤية الشبكة على تحقيق مسعى لتوفير مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فعالة في كل بلد من بلدان القارة الأفريقية، مطابقة لمبادئ باريس ومساهمة في تكريس حقوق الإنسان والعدالة لفائدة جميع سكان القارة الأفريقية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير الدعم اللازم للشبة الأفريقية، وذلك للعمل على تعزير أنشطة الشبكة المختلفة تحقيقا لمبادئ حقوق الإنسان داخل القارة الأفريقية، الذي يؤكد مصداقية الدولة المصرية في دعمها لقضايا حقوق الإنسان داخل القارة الأفريقية، وعملا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها القيادة السياسية من شهور قليلة.