حسب الله: هناك منظمات أساءت لسمعة جمعيات حقوق الإنسان بالتمويل الخارجي

قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب السابق، إن هناك منظمات خاصة بحقوق الإنسان أساءت لسمعة عدد كبير من منظمات أخرى، موجها حديثه للدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بعدما استنكر التصريحات التي يُلقي بها البعض، بأن منظمات حقوق الإنسان تتلقى تمويلا من الخارج، موضحا أن أحدا لم يذكر مطلقًا، أن جميع منظمات حقوق الإنسان في مصر، تتلقى أموالا من الخارج، وذلك خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، والإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN».

ليس جميع منظمات حقوق الإنسان تلقت تمويلات من الخارج

وأضاف «حسب الله»، أن في إحدى الفترات كانت هناك منظمات حقوقية أساءت لسمعة عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان، موجهًا حديثه لـ شيحة: «عارف إن حضرتك لم تتلقى أموالا من الخارج، لكن هناك منظمات تلقت بالفعل أموال من الخارج»، مستطردًا: «محدش قال إن الجميع يجري تمويله من الخارج، فليس الجميع تلقى تمويلات من الخارج، بينما بعض المنظمات الحقوقية في مصر، حصلت على تمويل من الخارج، وكان خارجًا عن رقابة الدولة».

مصر استعادت قدراتها وتقف ثابتة على أرض الواقع

من ناحية أخرى، أشاد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ، موضحًا أن هذا القرار، تزامن في خروجه مع حزمة من الإجراءات التي اتخذت منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها الإنفراجة السياسية والحقوقية الموجودة، التي صاحبت الاستراتيجية، فضلًا عن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن خروج هذا القرار في هذا التوقيت، يُعني وثيقة لمصر، وإعلان لقدرة مصر على استعادة قدراتها الشاملة، وامتلاك أدواتها، وتقف بثبات على أرض الواقع.