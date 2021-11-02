تعرف على وصية الفنان صباح فخري: طلب دفنه في سوريا

كشفت الفنانة السورية تماضر غانم، عضو مجلس نقابة الفنانين السوريين، عن وصية الفنان صباح فخري، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد صراع مع المرض، وذلك داخل مستشفى الشامي بدمشق.

تشييع جثمان صباح فخري في مقابر الدحداح بسوريا

وقالت تماضر غانم، خلال حوارها مع الإعلامي ماجد العجلاني، إن الفنان صباح فخري، سيُدفن في مقابر الدحداح في دمشق، بناءً على وصيته، «زوجته أبلغتنا بوصيته في الأيام الأخيرة من حياته، وأنه طلب أنّ يُدفن في المدينة التي رحل فيها، لا سيما وأنه سافر دولًا كثيرة في حياته».

أسباب دفن جثمان صباح فخري في دمشق وليست حلب

وأضافت أنّ «أسرة صباح فخري تحرص على تنفيذ وصيته وعدم تعرض الجثمان لمتاعب النقل من دمشق إلى مدن أخرى في سوريا»، لافتة إلى أن تقرر تأجيل مراسم الدفن إلى غدٍ الأربعاء، لحين وصول ابنه أنس من الخارج.

استقبال العزاء لمدة 3 أيام في سوريا

وأشارت الفنانة تماضر غانم، إلى أنّ أسرة الفنان صباح فخري، ستستقبل العزاء لمدة ثلاثة أيام كاملة في مدينة دمشق، بينما لم يتحدد الموعد بعد، قائلة: «لازالت الاتفاقات تُجرى حتى الآن، بشأن المسجد الذي سيسشهد العزاء، حيث نحرص على تلقي الواجب من قبل الرجال والسيدات، إذ نبحث عن مكان يتسع لمُحبي الفنان الراحل».

أسرة صباح فخري تبحث استقبال العزاء في لبنان

وأكدت عضو مجلس نقابة الفنانين السوريين، أنّ أسرة الفنان صباح فخري، لم تقرر بعد إن كانت ستستقبل العزاء في الفقيد مُجددًا بمدينة حلب السورية أم لا، والأمر ذاته بشأن تنظيم عزاء في العاصمة اللبنانية بيروت، قائلة: «عاوزين الناس تشبع منه».

ووصفت الفنانة تماضر غانم، نبأ وفاة الفنان صباح فخري، قائلة «فاجعة وصدمة كبيرة، كونه هرم فني كبير، فجأة نصحى نلاقيه مات أمر صعب، ربنا يصبر أسرته».

وعكة صحية تمنع نقيب الفنانين السوريين عن حضور جنازة صباح فخري

وكشفت عن غياب الفنان زهير رمضان، نقيب الفنانين السوريين، عن مراسم جنازة الفنان صباح فخري، غدًا الأربعاء، مؤكدة أنه يُعاني من أزمة صحية شديدة وطارئة، قائلة: «عشان الهجوم اللي هيتوجه له من البعض، هو هيغيب عشان تعبان، صوته مش طالع، لكن وجه أعضاء مجلس النقابة بمتابعة إجراءات مراسم دفن وعزاء الفقيد».