البحرين تدعو مواطينيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية فورا

دعت وزارة الخارجية في البحرين، مواطنيها الموجودين في لبنان إلى المغادرة فورا، نظرا لتوتر الأوضاع هناك، ما يوجب أخذ الحيطة والحذر.

وأكدت الوزارة البحرينية، ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى الجمهورية اللبنانية، منعا لتعرض المواطنين البحرينيين لأي مخاطر، وحرصا على سلامتهم.

مغادرة السفير اللبناني مملكة البحرين

وكانت وزارة الخارجية البحرينية أعلنت في 30 أكتوبر الماضي، أنّها طالبت سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين بمغادرة أراضي المملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة، على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة، وتحديدا التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي، وأوضحت الوزارة أنّ القرار لا يمس الأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة، وذلك حسب ما أفادت وكالة أنباء البحرين.