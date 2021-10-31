الراعي: يدعو الرئيسين عون وميقاتي لاتخاذ خطوة حاسمة في الأزمة الخليجية

دعا البطريرك الماروني اللبناني، مار بشارة الراعي، اليوم الأحد، كلاً من الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، إلى اتخاذ خطوة حاسمة لحل الأزمة مع دول الخليج، ويأتي ذلك بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

ضرورة اتخاذ موقف حاسم دفاعا عن لبنان

وقال «الراعي»، إن أحد أهم إنجازات القوى السياسية هي عدم وقوعها في لعبة الدول، وبالأخص خلال هذه المرحلة الإقليمية الدقيقة، وأعرب عن ضرورة اتخاذ موقف حاسم دفاعا عن لبنان.

إقامة أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة

وأعرب الرئيس اللبناني، «ميشال عون»، عن حرصه على إقامة أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين، بحيث لا تؤثر عليها المواقف والآراء التي تصدر عن البعض، مما تثير أزمة بين البلدين، لا سيّما وأنّ مثل هذا الأمر تكرّر أكثر من مرّة.

كما استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء الماضي، سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بعد التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه، أبدى «ميقاتي»، أسفه للقرار والإجراءات التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، بشأن استدعاء سفيرها لدى لبنان، وفي سياق متصل، أعلنت الإمارات عن استدعاء السفير اللبناني لديها لإبلاغه احتجاجها، وذلك بعد اتخاذ السعودية خطوة مماثلة، كما انها استنكرت التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن الكويت لحقت بكل من السعودية والبحرين، وقررت، أمس السبت، مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية لديها خلال 48 ساعة، واستدعاء سفيرها في لبنان للتشاور، على خلفية التصريحات الأخيرة لجورج «قرداحي».