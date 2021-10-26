دعاء قضاء الحاجة كما ورد عن النبي.. لتيسير الأمور وتحقيق أمنياتك

يعد دعاء قضاء الحاجة، من الأدعية المهمة والمطلوبة دائمًا لمعرفتها، حيث تشهد المحركات البحثية كثافة في البحث عن تلك الأدعية، سائلين الله سبحانه وتعالى العون فيما هو قادم في مختلف الأمور، فقد يستعين البعض بأدعية قضاء الحاجة قبل السفر، أو الإقبال على الزواج، أو قبل اتخاذ قرارات مهمة وقد تكون مصيرية في حياة الشخص، وهنا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء من أجل قضاء حاجته.

دعاء قضاء الحاجة

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أدعية يمكن ترديدها لتكون دعاء قضاء الحاجة: «لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

دعاء قضاء الحاجة الذي لا يُرد

ويبحث الكثيرون عن أدعية قضاء الحاجة عبر محركات البحث، بعنوان دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد، ويفضل القول بين الأذان والإقامة، حيث قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.

وهناك مواعيد أخرى يمكن التوجه بالدعاء لقضاء حاجة العبد، خلالها ومنها في جوف الليل مستجاب، حيث قال الرسول -عليه والصلاة والسلام-: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يقولُ: مَن يَدْعُونِي، فأسْتَجِيبَ له مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَن يَسْتَغْفِرُنِي فأغْفِرَ له».

وهناك مواقيت أخرى للعبد، يمكن له استغلالها في دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد، ومنها عند السجود، وأيضًا وقت جلوس الإمام على المنبر لخطبة صلاة الجمعة، كما يستجاب الدعاء قبل التسليم من الصلاة، وفي آخر ساعة من يوم الجمعة.

دعاء قضاء الحاجة مكتوب

ويمكن الاستعانة بدعاء قضاء الحاجة مكتوب، وعدد من الأدعية منها: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض».

«يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسالك الجنة، وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة».

كما يمكن ترديد: «اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى، وأعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك».

دعاء قضاء الحاجة للزواج

كما يبحث البعض عند دعاء قضاء الحاجة للزواج، ويمكن الاستعانة ببعض الأدعية، وكذلك الاستعانة بصلاة الاستخارة، وفقًا للمأثورات والسنة النبوية، ويمكن ترديد دعاء قضاء الحاجة للزواج من خلال الصيغة التالية: «اللهمّ ارزقنا الزّوج الّذي يخافك، برحمتك يا أرحم الرّاحمين، اللهمّ ارزقني بزوجٍ صالح تقيّ، هنيّ، محبّ لله ورسوله، ناجحٍ في حياته، أكون قرّة عينه وقلبه، ويكون قرّة قلبي وعيني».

صلاة قضاء الحاجة

وتناولت دار الإفتاء المصرية صلاة قضاء الحاجة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، قائلة، إنه عند طلب دعاء صلاة الحاجة عليه أن يتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يقول «اللهم إني اسألك وأتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد نبي الرحمة – إنى أتوجه بك إلى ربي- ويطلب حاجته- ويقول اللهم شفعه في وشفعني في نفسي».

واستشهدت دار الإفتاء المصرية، في دعاء صلاة قضاء الحاجة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جاءه أعمى فقال له: «يا رسول الله ادع الله أن يرد إلىّ بصرى، فقال له النبي اصبر، فرد عليه الأعمى: ليس لدى أحد يقودني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصل ركعتين، ثم قل: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتي، ثم اذكر حاجتك».