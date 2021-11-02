بنك ناصر يطرح حسابا جديدا للهبة المشروطة.. «هب لمن تحب ودع الأمر لنا»

شارك بنك ناصر الاجتماعي في فعاليات المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»، كراعٍ كلاسيكي، وهو مؤتمر ومعرض اقتصادي يقام سنويا يتناول في جلساته أهم القضايا الاقتصادية التي تشهدها الساحة حاليًا، وذلك تماشيا مع سياسة البنك وتوجيهات نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، وذلك بحضور محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك.

وأفاد «عشماوي» في كلمة ألقاها خلال المشاركة في المؤتمر في جلسة طرحت أهداف مبادرة حياة كريمة ودور القطاع المصرفي في دعمها، وأثر المبادرة على الاقتصاد وبدايتها وما حققته حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية، بأن مبادرة حياة كريمة برنامج رئاسي كبير ومتكامل، إن لم يكن أكبر المشروعات القومية الذي تتخطى ميزانيته 700 مليار جنيه، ويستهدف كافة القرى المصرية على عدة مراحل؛ أولها 1400 قرية في 52 مركزا على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هناك أكثر من عشر وزارات تعمل في هذا المشروع بجانب المجتمع المدني والقطاع الخاص، والمبادرة تعبر عن منهجية المرحلة وهي توفير جودة الحياة للمواطن، حيث تحتل مصر المركز 69 عالميا والثامن عربيا في مؤشرات جودة الحياة.

تحقيق التنمية الشاملة من خلال البرامج الائتمانية

وأوضح «عشماوي» أن البنك يوفر الخدمات المصرفية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وخاصة الفئات المستهدفة من خلال توظيف رأس المال، ليكون في خدمة كافة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة، باستحداث العديد من البرامج الائتمانية التي تركز على التمكين الاقتصادي، سواء للمرأة من خلال مبادرة مستورة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وتمكين الشباب من خلال تعزيز مبادرات التوظيف والتمويل المتوسط والمتناهي الصغر، مثل مبادرات النقل التشاركي بالتعاون مع شركة سويفل وكريم، وإسهاما من البنك في النهوض بمستوى المعيشة في قرى الصعيد الأكثر احتياجا، حيث قام البنك بتمويل مجموعة من البيوت الريفية لأهالي قرية كلابشة ومركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا

وقال إن البنك تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يقود فلسفة الشمول المالي لتحقيق سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر رعاية، مثل ذوي الإعاقة من خلال صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء»، بجانب الاهتمام الخاص بالأيتام لتوفير حياة طبيعية تساعد على النشأة بشكل صحيح لخلق جيل جديد مهيأ ليكون عنصرا فاعلا، وتلمس حاجاتهم والأخذ بأيديهم من خلال فتح حسابات استثمارية كهبة مشروطة، تحت مسمى منظومة «أولادنا مستقبلنا».

كما أكد أنه في ضوء استراتيجية البنك الرامية لجذب شرائح من العملاء تمثل خدماتهم خدمات مجتمعية أسرية، طرح البنك منتج جديد للعملاء وهو حساب الهبة المشروطة تحت شعار «هب لمن تحب ودع الأمر لنا»، وهو عبارة عن حساب هبة من العميل لشخص آخر مع احتفاظ العميل بحق التصرف في الشهادات أو الودائع أو الأوعية الادخارية المختلفة محل هذه الهبة في أي وقت.

دار الإفتاء تجيز حساب الهبة المشروطة

وقد أجازت دار الإفتاء هذا الحساب شرعا وما يتضمنه من بنود، ومنها احتفاظ الواهب بحق التصرف في الشهادات والودائع والأوعية الادخارية طوال حياته دون الرجوع للموهوب له، وكذلك حق تجديدها بصفة دورية ومنتظمة طيلة حياته، وذلك بفتوى رقم 348 لسنة 2020، ويجري استحداث منتج لإدارة الوصية وذلك لضمان التوزيع العادل للمواريث.