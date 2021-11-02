«السياحة» تعلن الحد الأدنى للإقامة بالمنشآت الفندقية بدءا من 1 نوفمبر

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الحد الأدنى للإقامة بالمنشآت الفندقية، التي بدأت المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية في تطبيقها، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2021، وذلك في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصرى، وبمستوى جودة الخدمات المقدمة به. ويأتي تطبيق هذا القرار بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة «HC Hospitality Criteria»، التي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.

موعد تطبيق الحد الأدنى للإقامة بالمنشآت الفندقية

وأوضحت الآثار أن المنشآت الفندقية، على مستوى الجمهورية، تبدأ بتطبيق الحد الأدنى للإقامة بالمنشآت الفندقية اعتبارا من 1 نوفمبر 2021.

تطبيق الحد الأدنى للإقامة بالمنشآت الفندقية

ووفقا لهذا القرار يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة- بأي من أنواعها- للفرد، في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم، 40 دولار أمريكي أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكي أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار انتهت من إعادة تقييم جميع المنشآت الفندقية الموجودة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والحاصلة علي شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك وفقا لمعايير التصنيف الجديدة، وجارِ العمل حاليا للانتهاء من إعادة تقييم المنشآت الفندقية العائمة بمحافظتي الأقصر وأسوان، وسيتم استكمال باقي المحافظات تباعا على مستوى الجمهورية.

وفي سياق منفصل، استعرض وزير السياحة والآثار، من خلال عرض تقديمي، أبرز التطورات التي يشهدها القطاع السياحي في مصر، حيث أشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، وجذب المزيد من السائحين، خاصة منذ استئناف الحركة السياحية والخطوات، التي اتخذتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالقطاع والسائحين، التي منها الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، التي تتخذها الدولة، ويتم تطبيقها في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المختلفة، وقيام المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC باعتماد هذه الضوابط ومنح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel، وحصول 9 مطارات مصرية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من المجلس العالمي للمطارات ACI.

كما تحدث عن علامة السلامة الصحية Hygiene Safety، التي تتوافر بجميع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية للتشغيل، مما يفيد تطبيقها للضوابط والشروط المعتمدة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 870 فندقا سياحيا في مصر حصلوا على هذه الشهادة.