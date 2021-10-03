السياحة والآثار: تنظيف وصيانة التماثيل في ميادين وحدائق محافظات مصر

أعلنت وزارة السياحة والآثار، صباح اليوم الأحد، عن بدء المرحلة الثانية من مبادرة تنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة في محافظات الجمهورية، والتي أطلقتها الوزارة في بداية هذا العام بهدف إظهار هذه الميادين بالشكل اللائق وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها.

أعمال التنظيف والترميم ستكون مرتين خلال العام

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال التنظيف والصيانة بدأت منذ صباح اليوم الأحد في جميع المحافظات، مؤكدًا أن هذه الأعمال سوف تتم بصفة دورية بواقع مرتين خلال العام.

تنظيف وصيانة 80 ميدان

وأضاف وزيري، أن أعمال تنظيف وصيانة التماثيل سوف تستمر لمدة 30 يومًا تقريبًا، وتشمل 80 ميدان في مختلف المحافظات ومنها؛ «تمثال كل من أم كلثوم ورمسيس بالمنصورة، طه حسين بالمنيا، سعد زغلول ببنها، العبور ببني سويف، محمد علي باشا بالمنشية بالإسكندرية، والجندي المجهول بالمنوفية»، وغيرهم من التماثيل الموجودة بالميادين المختلفة في محافظات مصر.

وتتضمن أعمال الصيانة الدورية إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكي الجاف أو التنظيف الرطب حسب الحالة، بالإضافة إلى حماية وعزل العناصر المعدنية، وصيانة العناصر الحجرية، وإعادة إحياء وتذهيب النصوص التأسيسية.

أبرز تطويرات الوزارة للميادين

ومن أبرز الميادين التي عملت وزارة السياحة والآثار، على تجميلها هو ميدان التحرير والذي تم تزينه بمسلة وعدد من الكباش، كما تم افتتاحه مزامنة مع موكب نقل المومياوات الملكية.

كما شملت أيضا تماثيل «أسود كوبري قصر النيل، وتمثال سيمون بوليفار بوسط مدينة القاهرة»، وغيرها من الميادين بمحافظات سوهاج وأسيوط والإسكندرية والغربية والشرقية وغيرها.