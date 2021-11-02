أستاذ طب نفسي عن حالة المتهم بحادث الإسماعيلية: قد يكون مصابا بانفصام

علق الدكتور محمد حمودة، أستاذ الطب النفسي، على واقعة حادث الإسماعيلية، التي شهدت قيام شخص بفصل رأس آخر عن جسده وسط الشارع أمام المواطنين، موضحا أنه لا يمكن تحديد إذا ما كان الجاني طبيعيا أو يعاني من اضطراب نفسي إلا بعد فحصه جيدًا، إذ إن من يقوم بهذه الجرائم، يتم إيداعه بوحدة الطب النفسي الشرعي لمدة 45 يوما، تحت المراقبة، ويتم إجراء اختبارات نفسية له، دون أن يحصل على أي أدوية نفسية، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إم بي سي مصر».

المتهم إما مريض نفسي أو يتعاطى مخدرات

وأضاف «حمودة» أن الجريمة بشكلها البشع تدل على أن مرتكبها شخص غير طبيعي، فلا يوجد شخص طبيعي يرتكب مثل هذه الجريمة بهذه البشاعة، ويسير بين المواطنين دون أن يكون خائفا، ولن يتعامل بهدوء، متوقعًا أن يكون المتهم إما مريض نفسي أو يتعاطى مخدرات، إذ إن المخدرات تعطي إحساسا بالقوة مبالغا فيه، موضحًا أنه حال ثبوت تعاطيه المخدرات سيكون مسؤولا مسؤولية جنائية، بينما حال تبين مرضه النفسي سيتم إيداعه بمستشفى الخانكة حتى شفائه.

كثير من المتهمين يدعون أنهم مصابون باضطراب نفسي

وأشار أستاذ الطب النفسي إلى أن كثيرا من المتهمين يدعون أنهم مصابون باضطراب نفسي، وأغلب الحالات تكون سليمة، ولكن بعض الحالات تكون تعاني من اضطراب نفسي، «مش سهل يضحك على الاختبارات النفسية وعلى استشاريي الطب النفسي الشرعي»، كما أن الواقعة في حد ذاتها مؤسفة وبشعة، كما أن تعاطي المخدرات ممكن أن يؤدي لأمراض نفسية خطيرة، لكنه لا يُعفى من المسؤولية الجنائية.

وأكد أنه من الفيديو المتداول عن الواقعة، فمن المتوقع أن يكون الجاني مصابا بمرض انفصام، «مخدر الحشيش هو الشائع لدى كثير من المتهمين، وهو الذي يؤدي إلى أمراض نفسية خطيرة».