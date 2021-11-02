فحص 51 ألف سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الفرق الطبية المشاركة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم صحة الأم والجنين، قامت بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لـ932 حاله خلال الأسبوع الماضي، وتخطى العدد لأكثر من 51 ألف سيدة حامل، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية أول شهر نوفمبر الماضي .

وأوضحت وكيلة الوزارة أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لـ51697 سيدة حامل بمحافظة كفر الشيخ حتى الآن ، مشيرةً إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول إلي جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة، ويخلو من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين، وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

إحالة المصابين لتلقي التقييم والعلاج بالمستشفيات

وأضافت أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج، من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية، التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل، من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيرةً إلى أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددةً على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات، وحسن الاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

المبادرة تستهدف الفحص الطبي للحامل من المصريات وغير المصريات

وأضافت «سلام» أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي للحامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى المحافطة، في الفئة العمرية فوق 18 عام، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب على أعمال الفحص، من أطباء وتمريض ومدخلي بيانات ورائدات ريفيات، حيث يبلغ عددهم 182 فرقة طبية موزعين على 11 إدارة.