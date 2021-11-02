برلماني عن منح رخص القيادة لأصحاب الـ16 عاما: يطبق في دول كثيرة

قال النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، اليوم، إن التعديلات الجديدة الخاصة بقانون المرور، تسمح بمنح ترخيص قيادة بعض الدراجات الخفيفة إلى 16 سنة، نافيا ما اعتقده البعض بأن هذا الترخيص يشمل كل المركبات، مضيفا: «التعديل خاص بالمركبات الخفيفة فقط مثل الإسكوتر والدرجات النارية الخفيفة»، مؤكدا أن الأمر ليس مستحدثا؛ فالكثير من الدول تمنح تراخيص قيادة المركبات الخفيفة ونوعية أخرى من المركبات للأفراد بدءا من 16 عاما.

وأوضح «يونس»، عبر مداخلة هاتفية، ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، أن الجميع يلاحظ بسهولة، استخدام هذه الدرجات والمركبات الخفيفة من قبل فئات عمرية أصغر من 18 عاما، وليس هناك عقوبة قانونية تطبق على من يقوم بهذا الفعل، ما دفع مجلس النواب إلى استحداث ترخيص قانوني يسمح بذلك.

ترخيص قيادة المركبات بقانون المرور الجديد

ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إلى أن هذا الترخيص ليس مستحدثا ويطبق على مستوى عدد كبير من الدول، وبالأخص دول الخليج، وعدد ليس بالقليل من الدول الأوربية، متابعا: «الدول دي فيها نوع من الرخص تخص أصحاب الـ 16 سنة».

تنظيم استخدام السيارات في الدعاية

وأردف أن مشروع القانون، يشمل تعديل آخر، ناصحا الجميع بضرورة الانتباه إليه، ويخص مسألة الملصقات والإعلانات على السيارات، كاشفا أنه وفقا لهذه التعديلات ستكون الدعاية الإعلانية على الميكروباصات وأتوبيسات المدراس والشركات وسيارات النقل الخاصة، برسوم، وليس كما كان في السابق بشكل عشوائي، موضحا أن الهدف من هذا التعديل تنظيم وضبط مسألة استخدام هذه السيارات في الدعاية.