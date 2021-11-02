فوز «الشباب» و«التجارة» وهزيمة «الصحة» و«البيئة» في دوري الوزارات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة نتائج منافسات اليوم الأول من دوري الوزارات في موسمه الثاني، الذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية)، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بمشاركة(900) مشارك ومشاركة من 27 وزارة، بالإضافة إلى ديوان عام مجلس الوزراء، حيث يتنافسون في ألعاب «خماسيات كرة القدم، تنس طاولة رجال-سيدات، ألعاب إلكترونية).

فوز الشباب والرياضة على الإنتاج الحربي

وشهدت مباريات المجموعة الأولى منافسات قوية؛ حيث فازت وزارة الشباب والرياضة علي وزارة الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وتغلب ديوان عام مجلس الوزراء علي وزارة البيئة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وفي المجموعة الثانية، كما فازت وزارة الكهرباء على «التنمية المحلية» بستة أهداف مقابل هدف.

هزيمة ثقلية لوزارة الصحة أمام التجارة

وفي المجموعة الثالثة، وبرباعية نظيفة، تلقت وزارة الصحة هزيمة ثقيلة علي أيدي وزارة التجارة في مباراة قوية، وفي المجموعة الرابعة وبأكبر نتيجة حتى الآن فازت وزارة وزارة الزراعة على وزارة المجالس النيابية بتسعة أهداف مقابل هدف، وشهدت مباراة وزارة الثقافة مع وزارة الاتصالات نتيجة سلبية بدون أهداف.

وزير الرياضة يشهد افتتاح النسخة الثانية من دوري الوزارات

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شهد أمس افتتاح النسخة الثانية من دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تحت شعار «الرياضة للمتعة والحياة»، المقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية) بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة، خلال الفترة من (1-14) نوفمبر الجاري، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وكانت القرعة، أسفرت عن وقوع فريق وزارة الشباب والرياضة بالمجموعة الأولى بجانب فرق وزارات «الإنتاج الحربي، البيئة، ديوان عام مجلس الوزراء»، وضمت المجموعة الثانية وزارات «التنمية المحلية، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء»، والمجموعة الثالثة وزارات «التجارة والصناعة، الصحة والسكان، السياحة والآثار»، فيما ضمت المجموعة الرابعة وزارات «الاتصالات، الزراعة، الثقافة، شئون المجالس النيابية».

بينما ضمت المجموعة الخامسة وزارات «التخطيط، الأوقاف، العدل، النقل»، وضمت المجموعة السادسة وزارات «الخارجية، التعليم العالي، الموارد المائية والري، التموين»، فيما ضمت المجموعة السابعة وزارات «الدفاع، التربية والتعليم، المالية»، بينما ضمت المجموعة الثامنة وزارات «القوي العاملة، الطيران المدني، التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق».