وزير الشباب والرياضة يفتتح المبنى الإداري بنادي الصفوة الرياضي

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المبني الإداري الجديد بنادي الصفوة الرياضي بمدينه العاشر من رمضان، اليوم، في حضور المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس إدارة النادي.

افتتاح المبني الإداري بنادي الصفوة

وتفقد الوزير ومحافظ الشرقية قاعتي الأفراح والتلفزيون والمطعم، مشيداً بحجم الأعمال والجهد المبذول بالمبني الذي يليق بأعضاء النادي ورواده، وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي إهتماماً بتطوير مراكز الشباب في جميع المحافظات باعتبارها متنفس شبابي ورياضي للنشىء والشباب.

دعم قطاع الشباب والرياضة

وأوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة تقدم كامل الدعم والمساندة لقطاع الشباب والرياضة وتذليل كافة العقبات وتهيئة الأجواء المناسبة لأعمال تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية الرياضية لدورها الهام في تشكيل الوعي لدي الشباب باعتبارهم القوه الفعاله لبناء وتنمية المجتمع.

وقام الوزير والمحافظ بجوله تفقدية داخل النادي شملت تفقد حمام السباحة وأتيليه الفنون والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ومركز تنس الطاولة بالإضافة إلى افتتاح الملعب القانوني لكرة القدم ليتمكن الشباب من ممارسة الأنشطة الرياضية.

وعلى هامش افتتاح المبني الإداري بنادي الصفوه الرياضي، نظمت مديرية الشباب والرياضة احتفالية قدم خلالها كورال أطفال المشروع القومي لرعاية الأيتام بدار المدينة المنورة عدد من الأغاني الوطنية التي تعبر عن روح انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وعرض باليه أيروبكس وجمباز اإيقاعي نال إستحسان الجميع.

وخلال الاحتفالية كرم وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية عددا من أسر الشهداء تقديراً وتكريماً لما قدموه من تضحيات وبطولات غاليه للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وفي نهاية الاحتفالية تبادل محافظ الشرقية ووزير الشباب والرياضة الدروع التذكارية تقديراً لدور كلا منهما في تطوير ورفع كفاءة المنشآت الرياضية، كما أهدي رئيس مجلس إدارة نادي الصفوة الرياضي درع النادي لوزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية تقديراً لزيارتهما للنادي ومشاركتهما في افتتاح المبني الإداري الجديد.