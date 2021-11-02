تفاصيل أفلام العروض العالمية والدولية الأولى بالدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن أسماء العروض العالمية والدولية الأولى التي سيقدمها ضمن فعاليات الدورة الـ43، التي تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

9 أفلام عرض أول في مهرجان القاهرة

وبلغ عدد أفلام العرض الأول العالمية، إلى 11 فيلمًا طويلاً، مقسما ما بين 9 أفلام عرض عالمي أول، وفيلمين عرض دولي أول، كما يُعرض المهرجان 22 فيلما قصيرا، «عرض اعالمي أول»، سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.

وتنوعت الأفلام الطويلة الـ11، ما بين الأفلام الروائية والوثائقية من مختلف الجنسيات والمدارس السينمائية، وهي مصنفة كالآتي: 4 أفلام ضمن المسابقة الدولية، و5 أفلام ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وفيلما واحدا ضمن العروض الخاصة، وآخر ضمن البانوراما الدولية.

وفيما يلي قائمة بالأفلام المشار إليها:

1- غُدوَة

إخراج: ظافر العابدين

الدولة: تونس

العرض: عالمي أول

القسم: المسابقة الدولية

نبذة: من تونس، يعرض عالميا لأول مرة ضمن المسابقة الدولية الفيلم الروائي «غُدوَة- Tomorrow (Ghodwa)»، الذي يخوض من خلاله الفنان ظافر العابدين، تجربته الإخراجية الأولى، بجانب التمثيل الذي يشاركه فيه كل من: نجلاء بن عبد الله، البحري الرحالي، غانم الزرلي، رباب السرايري، أحمد برحومة.

وتدور أحداث الفيلم حول «حبيب» الذي تتدهور حالته الصحية؛ إذ يؤثر ماضيه السياسي أثناء فترة حكم بن علي على حاضره، ذلك الأمر الذي يجمعه بنجله أحمد الذي أنجبه من زوجته السابقة، مما يؤدي إلى تبادل الأدوار بين الأب وابنه، فيجد أحمد نفسه مضطرًا للاعتناء بوالده والتأكد من سلامته، لكن الأوضاع تجعلهما في موقف لم يستعدا لمواجهته.

2- بنات عبد الرحمن

إخراج: زيد أبو حمدان

الدولة: الأردن

العرض: عالمي أول

القسم: المسابقة الدولية

نبذة: يعرض عالميا لأول مرة ضمن المسابقة الدولية الفيلم الروائي الأردني «بنات عبد الرحمن - Daughters Of Abdul-Rahman»، الذي كان قد فاز في مرحلة الإعداد بعدة جوائز مالية ومنح تمويلية من قِبل عدة مهرجانات ومؤسسات.

تدور أحداث الفيلم حول أربع شقيقات يعدن إلى منزل العائلة بعد سنوات من غيابهن وانعزالهن عن بعضهن البعض، وذلك لحل لغز الاختفاء المفاجئ لوالدهن، إلا أن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسرارا جديدة، وتطرح العديد من علامات الاستفهام.

الفيلم من بطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، مريم الباشا، حنان الحلو، وتأليف وإخراج زيد أبو حمدان، الذي عمل لفترة كمساعد مخرج ومراسل تلفزيوني في عدة برامج شهيرة، وذلك قبل أن يخرج 5 أفلام قصيرة حائزة على عدة جوائز دولية.

3- سبع كلاب

إخراج: رودريجو جيريرو

الدولة: الأرجنتين

العرض: عالمي أول

القسم: المسابقة الدولية

نبذة: يعرض الفيلم الروائي الأرجنتيني "سبع كلاب - Seven Dogs (Siete Perros)" عالميا لأول مرة ضمن المسابقة الدولية، وهو من إخراج رودريجو جيريرو.

وتتناول أحداث الفيلم قصة "إرنستو" الذي يعيش مع كلابه السبعة في شقة صغيرة، وسط محاولات منه للتغلب على مصاعب الحياة ومشاكله الصحية، فيما يحاول جيرانه دفعه للتخلص من كلابه التي تسبب لهم إزعاجًا كبيرًا، مما يضطره للبحث عن حل لهذه الأزمة.

4- بنات

إخراج: نانا نيول

الدولة: ألمانيا، إيطاليا، اليونان

العرض: دولي أول

القسم: المسابقة الدولية

نبذة: يعرض الفيلم الروائي "بنات - Daughters (TÖCHTER)"، دوليا لأول مرة ضمن المسابقة الدولية، وهو إنتاج مشترك بين ألمانيا وإيطاليا واليونان، ومن إخراج نانا نيول.تدور أحداث الفيلم حول مارثا وبيتي، اللتان تعرفان بعضهما منذ عشرين عاما ولكن حينما تدرك مارثا أن والدها قد زيف أمنية موته فقط من أجل رؤية حب حياته مرة أخرى على بحيرة ماجوري، تحزن بيتي على زوج أمها إرنستو الذي توفى قبل سنوات. وما بدأ كرحلة ليوم واحد إلى سويسرا يتحول إلى رحلة برية عبر نصف أوروبا.

5- بلوغ

إخراج: هند الفهاد، جواهر العامري، نور الأمير، فاطمة البنوي، سارة مسفر

الدولة: السعودية

العرض: عالمي أول

القسم: مسابقة آفاق السينما العربية – خارج المسابقة

نبذة: يفتتح «بلوغ – Becoming» مسابقة آفاق السينما العربية، وهو سعودي خارج المنافسة ويعرض عالميا لأول مرة، من إخراج 5 مخرجات هن هند الفهاد، جواهر العامري، نور الأمير، فاطمة البنوي، سارة مسفر، التي حصل فيلمها "من يحرقن الليل"، العام الماضي على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد، بعد أن عرض ضمن فعاليات الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي.

أحداث الفيلم مقسمة إلى خمسة أفلام تتناول قصصا نسائية تعكس صورة حقيقية للمرأة في المجتمع، حيث تناقش كل مخرجة موضوعا اجتماعيا مختلفا، وتستخدم كل منهن أسلوبا سينمائيا خاصا.

6- لو انهارت الجدران

إخراج: حكيم بلعباس

الدولة: المغرب

العرض: عالمي أول

القسم: مسابقة آفاق السينما العربية

نبذة: «لو انهارت الجدران - Collapsed Walls» هو فيلم هو روائي مغربي يعرض عالميا لأول مرة ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وهو من إخراج حكيم بلعباس، أحد أبرز السينمائيين المغاربة، الذي توجت أفلامه في عدة محافل محلية وعربية ودولية.أحداث الفيلم تسرد قصة امرأة عجوز تجلس وسط دار عرض سينمائي شبه مهدمة، كمتفرج وحيد، تستغرق في عشرات الأفكار، والمشاعر، والصور المتحركة فوق شاشة الذاكرة

7- من القاهرة

إخراج: هالة جلال

الدولة: مصر

العرض: عالمي أول

القسم: مسابقة آفاق السينما العربية

نبذة: يعرض الفيلم الوثائقي المصري «من القاهرة - From Cairo» عالميا لأول مرة ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وهو من إخراج هالة جلال، التي تعتبر واحدة من رواد دعم الصناعة السينمائية المستقلة في مصر، إذ أخرجت وأنتجت العديد من الأفلام القصيرة والوثائقية.

أحداث الفيلم توثق حياة هبة وآية الشابتان اللاتي تعيشان وحدهن في القاهرة، حيث تتخذان قررات صعبة وسط العديد من المخاوف.

8- يوميات شارع جبرائيل

إخراج: رشيد مشهراوي

الدولة: فلسطين

العرض: عالمي أول

القسم: مسابقة آفاق السينما العربية

نبذة: يشارك من دولة فلسطين الفيلم الوثائقي «يوميات شارع جبرائيل - Diary of Gabrielle Street»، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، حيث يعرض عالميا لأول مرة، وهو من إخراج رشيد مشهراوي، الذي يعد أول مخرج فلسطيني ينجز العديد من الأعمال السينمائية الفلسطينية التي توثق وتعكس وضع الشعب الفلسطيني، إذ قدم أكثر من 15 فيلما تنوعت ما بين الأفلام الطويلة والوثائقية والقصيرة، هذا بخلاف حصده جوائز عديدة من كبرى المهرجانات، من بينها مهرجان القاهرة السينمائي الذي منح فيلمه الروائي الثالث «تذكرة إلى القدس»، جائزة الهرم الفضي عام 2002.

وتتناول أحداث الفيلم فترة الحظر في باريس بسبب جائحة كورونا، حيث تتدفق الذاكرة القادمة من فلسطين وتندمج مع اليوميات التي يعيشها المخرج رشيد مشهراوي في معزله.

9- قدحة

إخراج: أنيس الأسود

الدولة: تونس

العرض: عالمي أول

القسم: مسابقة آفاق السينما العربية

نبذة: يعرض عالميا لأول مرة ضمن مسابقة آفاق السينما العربية الفيلم الروائي التونسي «قدحة - A Second Life»، الذي أخرجه أنيس الأسود، الذي أنتج وأخرج العديد من الأفلام الحائزة على العديد من الجوائز من بينها فيلمه القصير "صابة فلوس" الذي حاز عام 2006 على جائزة من مهرجان القاهرة الدولي لسينما وفنون الطفل بجانب عدة جوائز أخرى.

وخلال الفيلم يتعرض الطفل قدحة إلى حادث مرور يدخل على إثره للمستشفى، وتتلقى والدته مساعدة إحدى الأسر التي تغطي مصاريف المستشفى وتوفر لعائلة قدحة المعوزة مسكنا، لكن سرعان ما يعرف الطفل سر تغير مستوى عيش عائلته فتنقلب حياته رأسا على عقب.

10- قطيع من الخراف

إخراج: ديمتريس كانيلوبولوس

الدولة: اليونان، ألبانيا، صربيا

العرض: دولي أول

القسم: البانوراما الدولية

نبذة: ضمن البانوراما الدولية، يعرض دوليا لأول مرة الفيلم الروائي «قطيع خراف - Pack of Sheep (Ageli Provaton)»، وهو إنتاج مشترك بين ثلاث دول هي اليونان، ألبانيا، صربيا، وإخراج ديمتريس كانيلوبولوس.

وتدور الأحداث حول «ثاناسيس»، الذي لا يستطيع سداد دينه لـ«ستيليوس»، وعندما يكتشف أن «أبوستوليس» في نفس الموقف، يطلب منه الانضمام إليه من أجل عقد صفقة أفضل مع ستيليوس.

وبينما يحاول إشراك المزيد من اللاعبين في اللعبة، يصل اثنان من رجال العصابات إلى المدينة للضغط على المدينين.

11- تمساح النيل

إخراج: نبيل الشاذلي

الدولة: مصر

العرض: عالمي أول

القسم: العروض الخاصة

نبذة: يعرض عالميا لأول مرة ضمن «العروض الخاصة» للمهرجان، الفيلم الوثائقي المصري «تمساح النيل» للمخرج نبيل الشاذلي.

الفيلم يتابع عدة مراحل في حياة السباح المصري العالمي عبد اللطيف أبو هيف، على المستويين الرياضي والإنساني.

يشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي، كان قد أعلن مؤخرا، عن اختيار المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 43، وهو أحد أبرز المخرجين العالميين، الذين حازت أعمالهم على جوائز هامة من كبرى المهرجانات الدولية.

كما سبق وأن أعلن المهرجان أيضًا عن منح النجم كريم عبد العزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز، ضمن فعاليات الدورة المقبلة، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

يذكر أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).