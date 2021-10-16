عرض فيلم «القاهرة برلين» ضمن مسابقة مهرجان الجونة السينمائي «صور»

يعرض، اليوم، ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، الفيلم القصير «القاهرة - برلين»، بقاعة الجامعة الألمانية في الساعة 9.45 مساءً، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة للمهرجان في الدورة الخامسة للمهرجان.

فيلم القاهرة برلين ينافس في مهرجان الجونة

وتدور قصة فيلم «القاهرة - برلين»، الذي يعرض ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي، حول الفتاة «نور» قبل ساعات من رحلتها الذاهبة بلا عودة، وتتحول ليلتها الأخيرة في القاهرة إلى رحلة مزعجة مليئة بصراعات أبوية وذكورية في مجتمعها، ومع نفسها وهى تحاول الحفاظ على سرها الخفي.

موعد العرض الثاني لفيلم القاهرة برلين

الفيلم من إخراج أحمد عبد السلام، وإنتاج شركتي «فوف وأندر دوج»، بالتعاون مع «ليزارد فيلم»، وبطولة مريم الفرجاني وإبراهيم النجاري ونبيل نور الدين، ومن تأليف أحمد حسني ومدير التصوير مصطفى الكاشف والمنتج جوزيف عادل، و يأتي العرض الثاني للفيلم بالمهرجان يوم 17 أكتوبر الساعة 6.45 مساءً، في الجامعة الألمانية.

ودرس المخرج أحمد عبدالسلام، بجامعة MetFilm للفنون السينمائية بلندن وحصل على درجة الماجستير، وبدأ حياته المهنية كمساعد مخرج في العديد من الأفلام الروائية الطويلة والمسلسلات، وتتسع خبرته كصانع أفلام لتغطي عدد من الأنواع السينمائية والتي تتسم بطابع حداثي ورائد يمتزج بتأثره بما يعيشه جيله من الشباب المصري، فضلًا عن قدرته على الجمع بين أساليب سينمائية أنيقة وأعمال ذات طابع تجاري في الأساس، فيعطي خليطته نتاجًا مميزًا.

كما يعد فيلم «القاهرة - برلين»، باكورة أفلام شركة (fauve)، وهي شركة مصرية تهتم بصناعة الأفلام وتعتبر مساحة لصانعي الأفلام والمحتوى السمعي بصري بالقاهرة، ونطاق للتفاعل والتجريب والحوار يخدم ممارسات الفنون البصرية، كما تهدف إلى البحث الإبداعي المستمر والفعال عن مشاريع ومواهب ومشاركتهم في إيجاد حلول ذكية ومبتكرة لتسهيل العمل على مشاريعهم، من خلال تقديم الدعم المالي أو المعنوي.

وتهتم الشركة برفع مستوى صناعة الأفلام المستقلة من خلال تزويد صانعي الأفلام باستراتيجيات صناعية وتسويقية مخصصة والتي تشمل التمويل والخطط المالية وإدارة المشاريع وكذلك تسويق وتوزيع أفلامهم.