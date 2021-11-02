هداية: الأمم المتحدة أشادت بجهود مصر في مكافحة التلوث

قالت الدكتورة رانيا هداية، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة، إن هيئات الأمم المتحدة المختلفة، أشادت بالمؤتمر المقام في مصر، من أجل مناقشة مشكلات المستوطنات البشرية في القاهرة لحلها.

تدريب الإدارة على الفعالية لحل أزمة التلوث

وأضافت «هداية»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، أنه يوجد توجه من أجل مساعدة المدن، لتكون سببا في تقليل التلوث، لأنها مسببا أساسيا في زيادة التلوث، حيث يجري تدريب الإدارة الفعالة من أجل التمكين من حل أزمة التلوث البيئي والتحديات الحادثة فيه.

يجب استخدام التكنولوجيا لإيجاد حلول مناسبة للبيئة

وأوضحت مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة، أنه يجب استخدام التكنولوجيا من أجل إيجاد حلول مناسبة للبيئة التي نعيش فيها وهذا أمر في غاية الأهمية ويحدث حاليا في مصر، مطالبة بوجود أماكن خضراء بشكل أكثر واستخدام الطاقات الأقل تلويثا وهذه الأمور موضوعة على أجندة الدولة المصرية وفقا لرؤية مصر 2030.

حضور الرئيس قمة المناخ في اسكتلندا

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر المناخ بجلاسكو الإسكتلندية من أجل محاربة التلوث الحادث في البيئة والتغيرات المناخية وسط مشاركة قيادات الدول المختلفة، وعلى رأسها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحاكم قطر، تميم بن آل ثاني، وقيادات عربية وغربية مختلفة.