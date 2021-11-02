آخر تصريحات جورج قرداحي: أنتظر عودة ميقاتي لوضع الأوراق على الطاولة

جاء في آخر تصريحات جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، أنه ليس متمسكا «بمنصب أو وظيفة»، مشيرا إلى أنه بانتظار عودة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من قمة جلاسكو لوضع جميع الأوراق على الطاولة. وأكد جورج قرداحي، في حديث لصحيفة «الديار» اللبنانية، أنه يدرك تماما ويشعر بمعاناة اللبنانيين في الخارج وخوفهم من أي إجراء قد يمسهم.

جورج قرداحي: لست متمسكا بمنصب ولا بوظيفة

وأضاف قرداحي: «لست متمسكا بمنصب ولا بوظيفة، لكن المسألة تعدت ذلك إلى الكرامات».

وتابع : «كل الموضوع قيد الدرس، وأنا بانتظار عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قمة جلاسكو لوضع جميع الأوراق على الطاولة والخروج بعدها بقرار متفق عليه بيني وبينه، وبالتالي عندما يعود رئيس الحكومة الذي قد تكون لديه معطيات جديدة بعد اللقاءات التي يعقدها».

وكانت مجموعة من رؤساء الحكومة اللبنانية السابقين، دعوا وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة، على خلفية تصريحاته التي أثارت أزمة مع السعودية ودول خليجية أخرى.

وقال رؤساء الحكومة السابقون، فؤاد السنيورة، وسعد الحريري، وتمام سلام، في بيان، إن «آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي».

والجمعة، طلب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، من جورج قرداحي، «تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية».

وزير الخارجية اللبناني: مؤمنون بأن ما يحدث مشكلة وليست أزمة

من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، في بيان، إن المسؤولين اللبنانيين «مؤمنون بأن ما يحدث مشكلة وليست أزمة مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج، ويمكن تخطيها وحلها بالحوار الأخوي الصادق ولمصلحة بلداننا الصديقة».

فيما أكدت حكومة المملكة العربية السعودية حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة «الذين تعتبرهم جزءا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبر عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي».