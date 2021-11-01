تصريحات جورج قرداحي تشعل غضب السعودية وسط محاولات للتهدئة

تسببت تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، عن السعودية، في أزمة بين لبنان، وعدد من دول الخليج العربي، وذلك بعدما وصف جورج قرداحي، الحرب على اليمن من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية بـ«العبثية»، وأن ما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية يعد دفاعا عن النفس، بحسب تصريحاته.

تصريحات جورج قرداحي تشعل غضب السعودية

وبدأت الأزمة في 25 أكتوبر الماضي، وذلك بعدما نشرت حلقة «استجواب جورج قرداحي» في إحدى البرامج على يوتيوب، حيث قال إن جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية من حقها أن تدافع عن نفسها ضد العدوان عليها، لتشعل تصريحات جورج قرداحي فتيل الأزمة بين لبنان والسعودية.

طرد السفير اللبناني وسحب السفير السعودي

وكانت التصريحات قد أثارت جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض أن حديث جورج قرداحي يسىء للسعودية، كونه صادرا عن شخصية مسؤولة، وعلى الرغم من أن حساب البرنامج على «يوتيوب» أكد أن الحلقة سجلت في 5 أغسطس المنصرم، أي قبل أكثر من شهر من إعلان اختياره وزيرا للإعلام في حكومة نجيب ميقاتي، إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة بين البلدين، حيث قامت المملكة العربية السعودية بطرد السفير اللبناني من أراضيها بالتزامن مع سحب السفير السعودي من لبنان.

توضيح من قرداحي وبيان من الرئاسة

وعقب تزايد وتيرة الغضب والهجوم على «قرداحي»، سارع وزير الإعلام اللبناني إلى توضيح ما أذيع في الحلقة، إذ قام بنشر بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وقال إن هذه التصريحات كانت قبل شهر من تعيينه وزيرًا، مشيرا إلى أنه لم يقصد بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للسعودية أو الامارات اللتين يكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء، من جهتها قامت الرئاسة اللبنانية بإصدار بيان عقب اجتماع «عون» مع «ميقاتي»، أكدت فيه أن تصريحات جورج قرداحي تعكس رأي الوزير الشخصي، وليس رأي الحكومة ولا رأي الرئاسة.