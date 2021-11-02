بسمة وهبة عن استقبال زعماء العالم للسيسي: «وقف بلدنا على رجليها»

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، اليوم، أنها تفخر بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قاد دفة مصر في وقت صعب وبالغ الحساسية والخطورة، متابعة: «وقف بلدنا على رجلها، بنفتخر وإحنا بنشوف قادة وزعماء وكبار العالم وسياسيين ازاي بيتعاملوا مع الرئيس خلال مشاركته في قمة جلاسكو لتغير المناخ»، عارضة عدة صور لرئيس الجمهورية على هامش مشاركته في قمة المناخ، التي ظهر فيها الرئيس مع عدد من زعماء وقادة العلماء.

قياس طبيعة العلاقات بين الدول

وعلقت «وهبة»، خلال تقديم برنامج 90 دقيقة، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، على الصور قائلة: «الصور تظهر كيف يتعامل العالم مع زعيم مصر، في علم السياسة توجد مجموعة من المؤشرات التي تقاس بها طبيعة العلاقات بين الدول وزعيمها في المجتمع الدولي، ولغة الجسد من بين هذه المؤشرات، ففي صورة لقاء الرئيس مع المستشارة الألمانية ميركل نجد حفاوة كبيرة من المستشارة الألمانية وهي تصافح الرئيس».

دول العالم تحترم مصر بفضل جهود السيسي

وأوضحت الإعلامية بسمة وهبة، أن هناك فارقا بين السلام الرسمي والسلام بحفاوة وتقدير وهو ما حدث في صورتها مع الرئيس، فكل جسدها يعبر عن الامتنان، فالابتسامة الكبيرة التي ظهرت على وجه ميركل تؤكد أن ألمانيا تحترم مصر ورئيسها، متابعة: «هي دي مصر الجديدة، اللي العالم كله يحترمها ويسمع وجهة نظرها، وكل ذلك نتيجة 7 سنوات فقط من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي».