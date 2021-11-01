بسمة وهبة تطالب بإقالة موسيماني: «نفسي الخطيب يفكر في حسام حسن»

طالبت الإعلامية بسمة وهبة، محمود عبدالخطيب، رئيس النادي الأهلي، بإقالة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول، إذ وصفته بأنه أسوأ مدرب في الدوري الممتاز منذ بدايته، موضحة أن حسام حسن، لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، يستحق أن يكون المدير الفني للنادي الأهلي: «لو موسيماني مشي هعمل فيديو زي فلولة وهقوله باي باي، ونفسي كابتن بيبو يفكر في كابتن حسام حسن»، وذلك خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور».

حسام حسن الأجدر بقيادة الأهلي فنيا

وشنت «وهبة»، هجومًا حادًا على موسيماني، بسبب تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة البنك الأهلي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز، خاصة أزمة عدم إشراك لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا، مؤكدةً: «لو خسرت أو تعادلت مع الزمالك اطلع من الاستاد على المطار وعلى بيتكم في جنوب أفريقيا»، كما أن موسيماني غضب كثيرًا عند سؤاله عن كهربا، وركّز مع الصحفي الذي سأله عن سرعدم إشراك كهربا في المباريات رغم حصوله على وعد.

موسيماني بيصنع حدوتة في دماغه ويرد عليها

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة: «موسيماني ساب كل حاجة والأداء المتواضع والكرة اللي مش جميلة وسأل الصحفي وقاله محمود كهربا قالك؟! وقاله المشكلة في كهربا إنه بيسرب أخبار الفريق، وكويس إني عرفت»، موجهه حديثها لموسيماني: «إنت بتصنع حدوتة في دماغك وترد عليها كمان؟! موسيماني نسي الماتش اللي كسبه بالعافية بخطة محدش فاهمها تقريبًا، الصراحة في علامات استفهام كتير على موسيماني، بيعلي صوته على الصحافة والإعلام المصري ويسخر منهم».

موسيماني بيعلي صوته على الصحافة والإعلام المصري

وواصلت: «موسيماني قال للصحفي إنت كويس، رغم إن الصحفي مش محتاج شهادة منه، أي صحفي مصري كويس ويجتهد ويشوف شغله، ومعتقدش إنه بيتعامل كده مع الإعلام في بلاده، والدليل إنه سرب رفضه غرامة الـ300 ألف جنيه بعد الخسارة من نادي طلائع الجيش».