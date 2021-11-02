بسمة وهبة: العالم يحترمنا لأننا أصبحنا دولة قوية في عهد السيسي

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة المناخ التي عقدت في جلاسكو، وعرضت صورًا تجمعه بعدد من قادة العالم، قائلة: «في عُرف العلاقات الدولية، فإن الدول تحب التعامل مع الدول القوية، الحفاوة التي قوبل بها رئيس الجمهورية ليست بلا أساس، لكنهم يحترموننا لأننا أصبحنا دولة قوية، وهو ما تعلمه كل الدول الكبرى جيدا»، وذلك خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على قناة «المحور».

العلاقات الشخصية للزعماء لها تأثير بين الدول

وأوضحت «وهبة»، أن العلاقات الشخصية بين زعماء الدول لها تأثير مهم جدا في مسار العلاقات بين الدول، « السيسي قدم للعالم نموذجا يدرس لمسألة الاقتراب الشخصي، لأنه على مدار السنوات الماضية، كان حريصا على تطوير العلاقات الخارجية على المستويين الدبلوماسي والرسمي، وعمل على مسار آخر مواز من العلاقات الشخصية والودية مع قادة وشعوب العالم حتى يكون لمصر توليفة من الأسس التي تقوم عليها علاقاتنا الخارجية».

مصر أصبحت تمتلك تجربة تنموية حقيقية من خلال مشروعات قومية

وأوضحت الإعلامية بسمة وهبة ، أن الدول الكبرى ترى أن مصر أصبحت تمتلك تجربة تنموية حقيقية من خلال مشروعات قومية أحدثت نقلة عملاقة في وقت قصير للغاية، إذ أشادت بها كل التقارير الدولية حتى في ظل أزمة فيروس كورونا وما أحدثه في العالم من تداعيات اقتصادية وسياسية، كما أن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي عبر بها من أزمتها الاقتصادية، لذلك فإن العالم معجب بمصر وبقائدها الرئيس السيسي وبشعبها.

مصر تتعامل بشرف في زمن عزّ فيه الشرف

وتابعت: «العالم يفضل التعامل مع مصر، لأنها دولة يدها نظيفة وتتعامل بشرف في زمن عزّ فيه الشرف»، موضحة أن مصر دولة لا تنفذ المؤامرات ضد الدول الأخرى، لكن لديها رؤية ورغبة في إقامة علاقات مع الدول على أساس المصلحة المشتركة والنفع المتبادل.