مصريون بإسكتلندا يكشفون كواليس لقائهم بالرئيس السيسي: «قالنا تحت أمركم»

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إسكتلندا للمشاركة بقمة المناخ، على التقاط بعض الصور التذكارية مع الجالية المصرية المتواجدة أمام مقر إقامته في اسكتلندا، وتبادل التحية معهم قبل توجهه إلى مدينة جلاسكو؛ لاستكمال فعاليات القمة.

استعدادات الجالية المصرية لاستقبال السيسي

وكشفت ماجدة صقر، إحدى أفراد الجالية المصرية التي استقبلت الرئيس السيسي، كواليس طلبها صورة تذكارية مع الرئيس، قائلة إنهم قدموا من لندن إلى إسكتلندا منذ 3 أيام في رحلة استغرقت 9 ساعات سفر، وظلوا مقيمين الأيام الثلاث في فنادق، لاستقبال الرئيس السيسي خلال تواجده لحضور قمة المناخ بمدينة جلاسكو.

حوار الرئيس السيسي مع المصريين في اسكتلندا

وأضافت «صقر» في حديثها مع «الوطن»، أنها طلبت من الرئيس السيسي صورة تذكارية فور خروجه من مقر إقامته متوجهًا لمدينة جلاسكو: «قولناله إحنا جايين من لندن علشان نشوف حضرتك ونفسنا في صورة معاك»، ليرد عليهم الرئيس بعد شكره لهم: «تحت أمركم»، مضيفة أنهم يعرفون مدى حب الرئيس لشعبه: «جبر بخاطرنا.. كل حاجة بيقولها طالعة من قلبه وخصوصا لما بيتكلم عن المصريين».

تحضيرات الجالية المصرية، لاستقبال الرئيس السيسي في اسكتلندا أخدت وقتا طويلا منهم، لتجهيز الحجوزات والأتوبيسات من لندن إلى مكان إقامة الرئيس، حيث المسافة بينهم 9 ساعات سفر، خاصة في ظل وجود أمطار غزيرة واجهتهم خلال رحلة السفر، إلا أنهم أصروا على التواجد خلف الرئيس السيسي، بحسب مسؤولة منظمة «البيت المصري» في لندن، لافتة إلى أنهم منذ ثورة 30 يونيو وهم يتواجدون في ظهر الرئيس في أي مناسبة له في أوروبا.

مصرية في لندن: السيسي أجبر العالم على احترامه

«من الهتاف صوتي راح»، قالتها «صقر» بصوت «مبحوح» للتعبير عن مدى حبها وعشقها للرئيس السيسي، وهو ما جعلها تظل تقود الهتافات له في شوارع اسكتلندا لمدة 3 أيام متواصلة: «فخورون بيه وببلدنا»، مضيفة أن الرئيس أجبر العالم على احترامه واحترام مصر، وهو ما يظهر خلال تواجده في أي فعالية أو ملتقى أو قمة دولية.

وتناقش أعمال قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة جلاكيسو الاسكتلندية، المستمرة لأسبوعين، الاستجابة الدولية حول المناخ، والحد من الاحتباس الحراري، ويحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع من رؤساء وممثلي دول العالم بإجمالي 197 دولة.