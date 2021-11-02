بطلة العالم في كرة السرعة: انضممت لمنتخب مصر منذ 3 سنوات فقط

قالت هاجر أحمد، الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لكرة السرعة للناشئين، إن أول بطولة دخلتها كانت بطولة العرب، مشيرة إلى أنها تمارس اللعبة منذ أن كان عمرها 5 سنوات، لكنها انضمت لمنتخب مصر منذ 3 سنوات فقط.

كرة السرعة لعبة مصرية الأصل

وأضافت هاجر أحمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن كرة السرعة هي لعبة مصرية الأصل اخترعها المهندس محمد لطفي، مبينة أن مصر متصدرة اللعب عالميا وهذا ما دفعها لاستمرار المشاركة في هذه اللعبة والفوز ببطولة عالمية.

رغبة في المشاركة مرة أخرى مجددا في بطولة العالم

وأوضحت الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لكرة السرعة للناشئين، أنها تدرس في الصف الثالث الثانوي، متابعة: «لما كنت بشوف أبطال العالم مصريين كنت بتشجع عشان أخد ميدالية مميزة عشان أبقى زيهم، أهلي داعمين ليا في كل وقت عشان أنجح في كذا حاجة وأدي كل حاجة حقها وكذلك مدربين زي علي جمعة وكابتن خالد اللي كانوا بيعملوا الحاجة المتناسبة مع وقت مذاكرتي ودراستي وتدريبي ورغبتي في الحصول على بطولة عالمية، الخطوة الجاية إني أخلص ثانوية عامة وأخش بطولة العالم السنة الجاية وأكسر الرقم إللي حققته».