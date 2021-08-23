كرة السرعة.. رحلة فريق انتهت بعمليات بتر لـ3 لاعبات

حادث مروع شهدته محافظة المنوفية على الطريق الزراعي، أمس أسفر عن إصابة 11 لاعباً من فريق كرة السرعة التابع لنادي دسوق الرياضي بمحافظة كفر الشيخ، أثناء عودتهم من المشاركة في إحدى البطولات، وعلى الفور تحركت قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظتي المنوفية وكفر الشيخ لمتابعة تداعيات الحادث حيث انتقلت القيادات للمستشفيات للإطمئنان على اللاعبين.

كرة السرعة.. جراحات لـ 4 لاعبين

كان فريق كرة السرعة بنادي دسوق العام عائداً من المشاركة ببطولة الكرة الخماسى بحى الأسمرات، وفوجئ سائق الأتوبيس الذي يقل اللاعبين بـ«كسارة أسفلت» تصطدم به، ما أدى إلى حدوث حالة من الهرج والصراخ بين اللاعبين، وأسفر عن إصابات، ودفع مرفق إسعاف المنوفية بنحو 8 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفيات قويسنا وشبين الكوم، لتنتهي رحلة الفريق ببتر أصابع 3 لاعبات بمستشفى شبين الكوم، وهن«حسناء فريد الخولى، بتر بالذراع الأيمن، اسيل محمد ابو شلوع، بتر بأصابع اليد اليمني، ولميس ياسر البصطاوى، مصابة ببتر بالذراع الايمن» بينما أجريت جراحة للاعب آخر.

50 ألف جنيه لكل مصاب في حادث فريق كرة السرعة

ووفقا لبيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، فإن المحافظ اللواء جمال نور الدين، قرر صرف 30 ألف جنيه تعويضا لكل لاعب في حادث فريق كرة السرعة، بينما قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية صرف 20 ألف جنيه تعويضا لكل لاعب ليصل إجمالي التعويضات لكل لاعب 50 ألف جنيه، بينما جرى علاج 7 لاعبين من لاعبي فريق كرة السرعة، وعودتهم لذويهم بدسوق، فيما تخضع 4 حالات للعلاج داخل مستشفى المنوفية الجامعي وجرى توفير إقامة مجانية لذويهم داخل جامعة المنوفية.

كفر الشيخ توفد مندوبا للإقامة مع أسر لاعبي كرة السرعة

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مندوبا عن المحافظة يقيم بالمنوفية للإطمئنان على المصابين من فريق كرة السرعة لتلبية احتياجات ذويهم، مؤكداً أن المنوفية لم تقصر ولا قيادات وزارة الشباب والرياضة نحو المصابين وأسرهم، حيث زارهم الوزير الدكتور أشرف صبحي، ووفد من نواب البرلمان فضلا عن التواصل على مدار الساعة للإطمئنان على حالتهم.