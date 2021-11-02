 الكويت تضع شرطا جديدا لإصدار تصريح العمل للوافدين.. تعرف عليه

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، تعميما بمعاودة إصدار سمات الدخول للعمل وإصدار تصريح العمل للوافدين، وفقا للإجراءات المعتادة والمعمول بها لدى الهيئة قبل قيام الحكومة باتخاذ إجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا المستجد، مع استحداث شرط واحد جديد.

وذكرت هيئة القوى العاملة بالكويت، في بيان، أنها أصدرت هذا التعميم بناء على التعليمات الصادرة أخيرا من مجلس الوزراء بشأن عودة إصدار سمات الدخول لدولة الكويت بكافة أنواعها عن طريق الجهات المعنية، حسبما نقلت «العربية نت».

معاودة إصدار تصريح العمل للوافدين بالكويت

وأضافت الهيئة أنه سيتم معاودة إصدار سمات الدخول وتصريح العمل بالكويت، عبر بوابات الخدمات الإلكترونية للهيئة، سواء ببوابة النماذج الإلكترونية أم عن طريق خدمة (أسهل)، وهي خدمة إلكترونية تقدمها الهيئة لتسهيل إجراءات استقدام واستخدام العمالة لأصحاب الأعمال وتخليص كافة المعاملات إلكترونيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

واشترطت هيئة القوى العاملة بالكويت، لإصدار سمات الدخول وتصريح العمل، ان يستوفي العامل المستقدم من الخارج التحصينات المعتمدة لدى دولة الكويت باللقاح المضاد لفيروس كورونا للعمالة المستقدمة مع ضرورة الالتزام باشتراطات السلطات الصحية.

المرحلة الخامسة للعودة للحياة الطبيعية بالكويت

وكانت دولة الكويت أعلنت دخولها المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي، بعد إجراءات الوقاية من جائحة كورونا، بحسب ما قرره مجلس الوزراء، واشتمل القرار على تشغيل كامل لطاقة مطار الكويت الدولي بدءا من 24 أكتوبر الماضي.

وتشمل القرارات معاودة إصدار تأشيرات دخول الكويت بكافة أنواعها لمن تلقوا لقاحات كورونا المعتمدة في دولة الكويت، فضلا عن عودة التقارب في المساجد مع لبس الكمامة والتطعيم وإحضار سجادة الصلاة اعتبارا من صلاة الجمعة المقبلة.

وقررت الكويت السماح بعدم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والالتزام بها في كافة الأماكن المغلقة مع الالتزام بالتباعد في الأماكن التي يتعذر فيها لبس الكمامة مثل المطاعم والمقاهي، فضلا عن السماح بإقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية على أن يقتصر الحضور على من تلقوا اللقاح المضاد لكورونا مع الالتزام بلبس الكمامة.