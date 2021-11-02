وزير السياحة يلتقي نظيره الأردني في بورصة لندن الدولية

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بنظيره نايف الفايز، وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال المشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة «World Travel Market 2021 WTM»، التي بدأت فعالياتها أمس وتستمر حتى 3 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

مناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر والأردن

وقد تضمن اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر والأردن على المستوى السياحي والأثري وتنشيط الحركة السياحة بين البلدين، بالإضافة إلى تنفيذ برامج ترويجية مشتركة للترويج للمعالم السياحية والأثرية بين البلدين على المستوى البيني والدولي، وما يتميز به البلدين من منتجات سياحية مختلفة من ثقافية وشاطئية وترفيهية.

كما تمت مناقشة تجديد اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية.