مهرجان ألوان لإنعاش السياحة على شواطئ مرسى علم (صور)

أعدت فنادق مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، مهرجاناً للألوان على الشواطئ المفتوحة، بمشاركة عشرات السائحين الأجانب، وذلك وسط أجواء ترفيهية لإنعاش السياحة، حيث لاقى المهرجان قبول وإعجاب السائحين، الذين حرصوا على التفاعل في المهرجان، وطلاء وجوههم وأجسامهم بالألوان المختلفة، والتقاط الصور التذكارية، مما يساهم في تنشيط السياحة، والترويج لشواطئ مرسى علم.

مهرجانات على الشواطئ أسبوعياً لتنشيط السياحة

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن الفنادق تحرص دائماً على عمل مثل هذه المهرجانات، كنوع من أنواع الترفيه، وذلك بصفة أسبوعية على شواطئ مرسى علم، بمشاركة السائحين من مختلف الجنسيات، لتنشيط السياحة على شواطئ المدينة، حيث يحرص العديد من السائحين على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.

استخدام كميات كبيرة من الألوان بمشاركة السائحين في المهرجان

وأكد «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، سعادة السائحين بالمشاركة في هذه المهرجانات على الشواطئ المفتوحة، وأضاف أن المهرجان استخدمت فيه كميات كبيرة ومتنوعة من الألوان، وشارك فيه عدد كبير من السائحين الأجانب، من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا وبولندا والتشكيك وألمانيا وإيطاليا، لافتاً إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية على شواطئ مرسى علم، من مختلف الأسواق السياحية الأوربية، حيث استقبل مطار المدينة 83 رحلة دولية من مطارات 12 دولة أوروبية، خلال الأسبوع الجاري.

مرسى علم تستقبل أولى رحلات السياحة الألمانية

ولفت الخبير السياحي إلى أن فنادق مرسى علم استقبلت أولى رحلات السياحية الألمانية، بعد غياب طويل منذ جائحة كورونا، وتم استقبال السائحين بالورود، وتقديم الهدايا التذكارية لهم، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم رحلة أسبوعياً، من المطارات الألمانية.