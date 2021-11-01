وزيرا السياحة والطيران يفتتحان جناح مصر في بورصة لندن الدولية

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2021 (World Travel Market) والتي انطلقت فعالياتها صباح اليوم وتستمر خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الحالي بالعاصمة البريطانية لندن.

وشارك في الافتتاح بحسب بيان، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن، والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بفرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

وخلال الافتتاح، أشار الدكتور خالد العناني إلى أهمية المشاركة في فعاليات المعرض لكونه من أهم المعارض السياحية الدولية وأحد أهم التجمعات المهنية لشركاء المهنة في صناعة السياحة، حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحي حول العالم وكبرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر، إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.

الجناح المصري على الطراز الفرعوني

وشهد الجناح المصري الذي أقيم على شكل معبد فرعوني إقبالاً كبيراً من الزوار خلال اليوم الأول سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به.

أعداد السياحة الوافدة إلى مصر

وتجول الدكتور خالد العناني، داخل الجناح المصري، والتقى العارضين المصريين للترحيب بهم، مقدما لهم الشكر على جهودهم لزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، متمنيا لهم النجاح خلال أيام المعرض.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال الزيارة، عدد من اللقاءات الرسمية مع بعض المسؤولين الحكوميين في بريطانيا، ومجموعة من اللقاءات المهنية مع عدد من مسؤولي شركات الطيران ومنظمي الرحلات والشركات السياحية البريطانية والعالمية، وعدد من اللقاءات الإعلامية المهمة.

وتشارك مصر سنويًا ممثلة في وزارة السياحة والآثار في هذا المعرض، وتبلغ مساحة الجناح المصري به هذا العام 406 أمتار مربع، ويشارك فيه عدد كبير من مختلف دول العالم بنحو 77 دولة مشاركة ويزوره نحو 50 ألف من كبار المتخصصين في صناعة السفر ووزراء الحكومة، إلى جانب ممثلي كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران العالمية واتحادات السياحة الدولية ووسائل الإعلام الدولية نظرا لأنه من أهم المعارض والبورصات السياحية العالمية على مستوى العالم.

وتأتي المشاركة هذا العام بالتزامن مع القرار الأخير للمملكة المتحدة في أواخر سبتمبر الماضي برفع اسم مصر من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

يذكر أنّ المعرض السياحي هو رابع معرض يشارك فيه وزير السياحة والآثار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث شارك في الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021 في الفترة من 16-19 مايو الماضي بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما شارك خلال الفترة من 7-9 سبتمبر الماضي في المعرض الدولي للسياحة والسفر OTDYKH Leisure 2021 بالعاصمة الروسية موسكو وكانت تشارك فيه مصر كالدولة الشريك، كما شارك في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA في دورته الأربعين والذي عقدت فعالياته خلال الفترة من 5 وحتى 8 أكتوبر الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويأتي ذلك في إطار جولات الوزير الخارجية، لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، والتي يحرص خلالها على عقد عدد من اللقاءات المهمة على المستوى الرسمي مع مسؤولي الحكومة بهذه الدول، ولقاءات مهنية مع كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران وشركات السياحة العالمية والتي من شأنها أن تساهم في مناقشة سبل دفع هذه الحركة.