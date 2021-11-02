نائبة: يجب تقنين وضع التوك توك وتصنيعه محليا بدلا من استيراده

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن هناك رغبة لكثير من النواب للحديث عن مشكلة التوك توك، إذ إنه يتسبب في عمالة الأطفال وقلة المهنيين، موضحة أن الـ«توك توك» يعد مشكلة كبيرة، كونه يُستخدم كأداة في الكثير من الجرائم بشكل مخيف للغاية، كما أن هناك 2.5 مليون مركبة توك توك في مصر، مرخص منها ألفين فقط، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN».

ضرورة تقنين وضع التوك توك تمامًا

وشددت «عبد الناصر»، على ضرورة تقنين وضع التوك توك تمامًا، منعًا لانتشار الجرائم من خلاله، خاصة أنه وسيلة مواصلات مطلوبة في المناطق التي لا تصل إليها وسائل النقل الجماعي، مؤكدة أن مركبات التوك توك الجديدة، يتم ترخيصها حاليًا من المنبع، ولابد أن يتم تصنيعه في مصانع مصرية، لأنه اقتصاد غير رسمي كبير جدا يهدر دخلا للدولة بسبب استيراده من الخارج.

التوك توك يفرز عددًا كبيرًا من المشاكل سواء اقتصادية أو اجتماعية

فيما أوضح الدكتور أيمن الضبع، استشاري السلامة المرورية، أن التوك توك تم تقنين أوضاعه في القانون منذ فترة طويلة، والقانون منذ عام 2008 سمح بتقنين التوك توك، واستحداث رخصة قيادة للتوك توك، ويتم محاسبة من لم يقم بترخيصه، كما أن مشكلة التوك توك كبيرة، لأنه يفرز عددًا كبيرًا من المشاكل سواء اقتصادية أو اجتماعية، ويحظر سير التوك توك في العواصم والمحافظات والطرق السريعة.

لا يمكن إنكار أن ملايين المواطنين يستقلون وسيلة التوك توك يومياً

وأوضح استشاري السلامة المرورية، خلال مداخلة هاتفية في البرنامج نفسه، أن التوك توك موجود نتيجة فجوة كبيرة في العرض والطلب، ولا يمكن إنكار أن ملايين المواطنين يستغلون هذه الوسيلة يوميا، إذ يوجد أكثر من 2.5 مليون توك توك، يعمل عليها أكثر من 5 ملايين شخص، منوها بأنه لابد من تنسيق عمل التوك توك، وترخيصه من المنبع، وحظر استيراده واستيراد قطع غياره، ولابد من ضبط وسائل النقل الجماعي.