مقترح لتحديد سن قيادة التوك توك بعد 24 ساعة من تعديلات المرور الجديدة

بعد 24 ساعة من الموافقة النهائية لمجلس النواب على تعديلات قانون المرور، كشف النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، عن مفاجأة بشأن مركبة التوك توك، والتي لا تشملها التعديلات الجديدة على قانون المرور، مؤكدًا على أهمية تقنين وضع التوك توك في مصر، خاصة وأنّ هناك فوضى انتشار هذه المركبة دون تقنين.

تقنين وضع التوك توك

وقال إمام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يعكف حاليًا داخل الحزب على إعداد مقترحًا لتحديد سن سائق التوك توك، وألا يقل عن 40 سنة، مع التأكيد على منع إصدار رخصة قيادة التوك توك لمن دون هذا السن، موضحًا، أن الهدف من رفع سن قيادة التوك توك لهذا السن، هو الاستفادة من العمالة للفئات العمرية الشابة في القطاعات المنتجة والصناعية.

وأضاف، أنّ هناك الكثير من الشباب يتركوا أعمالهم من أجل قيادة التوك توك، وهو ما تسبب في هجرة للمصانع والأراضي الزراعية في المناطقة الريفية، واتجه الكثير من أبناء الفئة العمرية ما بين 20 ل 30 عامًا إلى سواقة التوك توك.

مقترح تقنين التوك توك

وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحزب في حالة مناقشات مستمرة في الوقت الحالي من أجل وضع الرتوش الأخيرة على مقترح تقنين التوك توك، وبمجرد الانتهاء من تلك التجهيزات سيتم تقديم المقترح إلى مجلس النواب.

وأشار أمام، إلى أنّ عدم تقنين وضع التوك التوك أزمة بكل المقاييس، حيث أنه ينتشر بصورة كبيرة، ففي مدينة المحلة الكبرى فقط يوجد نحو 70 ألف مركبة توك توك.