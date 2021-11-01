برلماني: رخصة الموتوسيكل لمن بلغ 16 عاما لا تشمل «التوك توك والتروسيكل»

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الجلسة العامة للمجلس، ناقشت عدة مواد مختصة بالمرور، حيث تمت الموافقة على استخراج تيسري للدراجة الآلية (موتوسيكل) الخفيفة، لمن هم في عمر 16 سنة، ولن يتوسع الأمر ليشمل الـ«تروسيكل» أو الـ«توك توك» أو السيارة، حيث تشمل الـ«سكوتر والدراجات الخفيفة» وهذه الرخصة ستكون صالحة لمدة سنة.

معاقبة الممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني

وأضاف «العوضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة »، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه تم تناول أيضا مناقشة بعض العقوبات على الممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني، أو الذين يحذفونه، ليتم سحب رخصة السيارة في مدة تبدأ من شهر إلى 3 أشهر، وليس رخصة السائق.

تعديل في الجمارك على السيارات في الاتفاق الدولي

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هناك قانون مقدم من الحكومة، فيما يخص التنقل الدولي فيما يعرف برسوم الجمرك، حيث سيتم تطبيق عدم أخذ جمارك على السيارات التي تمر إلى مصر من دول أخرى، ولن تدفع أيضا مصر جمارك على سياراتها التي تمر إلى هذه الدولة.

مناقشة فكرة إنشاء شركة للإعلانات على السيارات

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أنه تم مناقشة فكرة إنشاء شركة لوضع الإعلانات على السيارات، وسيكون ذلك نظير رسم لم يتم تحديده، حيث لم يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون.