ابنة سهير البابلي تبكي على الهواء: حالتها حرجة و«حلا شيحة مش بتسيبها»

دخلت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة القديرة سهير البابلي، في نوبة بكاء على الهواء، بعد تدهور الحالة الصحية للفنانة، وقالت «والدتي في حاجة إلى الدعاء، بحبك أوي يا ماما وأرجوكِ قومي عشان تبقي معايا ومع ولادي، قومي من فضلك»، موضحة أن والدتها زرعت فصي كبد منذ 8 سنوات، وتستخدم أدوية كثيرة، وهو ما يضعف مناعتها، «أمي قوية، وتتجاوز مشكلاتها الصحية».

حالة سهير البابلي الصحية

وأضافت «الناقوري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، والذي يُعرض على شاشة «المحور»، أن هذا العام شهد تدهورا كبيرًا في حالتها الصحية، من ضمنها ضعف دقات القلب ومياه على الرئة، بسبب تعرضها لهبوط سكري، «بينيموها على طول عشان دقات القلب متزيدش والكلى تتظبط، حالتها حرجة جدا، وموجودة على خراطيم ومش بتعرف تتكلم ونايمة على طول، وحالتها حرجة».

تعرضت لجلطتين ومع قلة المناعة ساءت حالتها

وأشارت ابنة الفنانة القديرة سهير البابلي، إلى أن والدتها تمتلك شيئا من الوعي، لكنها تعرضت لجلطتين، ومع قلة المناعة وكثرة المشكلات الصحية، ساءت حالتها، كما ذكرت أن والدتها ترقد في المستشفى منذ شهر ونصف، لكن حالتها مستمرة في التدهور «بقالنا شهر ونصف في المستشفى، وده اللي تاعبني، وبيقولوا في المسشتفى إن حالتها تتطور ساعة بساعة، ونزلت أخبار صحتها عشان الجمهور يدعي».

حلا شيحة بصحبة والدتي

وأردفت: «حلا شيحة مش سايبة أمي وبتقعد معاها في الرعاية تحت رجليها، وتقرا لها القرآن، زوجها معز مسعود معانا أيضا، وحلا حبيبة ماما من زمان، وكمان الدكتور أشرف زكي ويسرا وإسعاد يونس سألوا عليها».